Обзор ArtSci: вечеринка Cuarteto Latinoamericano, презентация книги Саши Сендерович, вечеринка Габриэля Кахане и многое другое

Искусство и развлечения | UW и общество | UW .Ноутбук

Каждую неделю общайтесь с сообществом UW через публичные мероприятия и выставки!

Когда сообщество UW вернется в кампус, подумайте о том, чтобы воспользоваться привилегиями кампуса, доступными для сотрудников и студентов UW:

Бесплатный вход в Художественная галерея Генри И Музей Берка

Билеты со скидкой на спектакли Центра Мини, Школы Драмы, Департамента Танца, Музыкальной Школы и др.

26 сентября — 7 октября: Плакат распродажи 2022 годанесколько мест

Купите тысячи наклеек на ежегодной распродаже наклеек HUB! Доходы от продажи плакатов получают награду HUB Director’s Art Award, поддерживают художников-студентов UW, покупая и демонстрируя их работы в постоянной коллекции произведений искусства HUB, получают стипендию HUB, помогают студентам, участвующим в ASUW, GPSS и RSO, и нанимают студентов HUB. чтобы достичь своей полной карьеры. Потенциал в качестве лидеров, независимо от финансового положения.

6 октября, 19:30: Латинская Америка — Мексика Квартето: музыкальное путешествиемини центр

Обладатель двух премий Latin Grammy за лучшую классическую запись, квартет представляет собой новаторский голос в классической музыке, посвященный приключенческому программированию, заказу новых произведений и поддержке голосов современных композиторов. в Мексика: музыкальное путешествиеКоллекция исследует связи в мексиканском изобразительном искусстве, истории и культуре через музыку шести знаковых композиторов, а также мультимедийную презентацию картин от Фриды Кало и Диего Риверы до наших дней. Выставки.

Преподаватели UW, сотрудники UW, пенсионеры и Ассоциация выпускников UWA (UWAA): Скидка 10% на разовые билеты по обычным ценамТема доступна. Требуется действующий идентификатор UW (например, карта Husky или карта UWAA); Один билет на действительное удостоверение личности | Билеты и дополнительная информация

6 октября, 16:00: Презентация книги: «Как создавался советский еврей» с Сашей Сендровичемглавный центр

Преподаватель Вашингтонского университета Саша Сендрович (Школа Славика и Джексона) расскажет о своей новой книге:Как создавался советский еврей?(Издательство Гарвардского университета, 2022 г.). Сендрович дает точное прочтение русской и идишской литературы и фильмов после революции, которые превращают советского еврея в новую культурную фигуру: не просто меньшинство, а амбивалентную фигуру, перемещающуюся между еврейским прошлым и большевистской современностью. Управляется Арьей Фани (Ближневосточные языки и культуры). Подписать книгу и выпить шампанское и десерт позже.

Спонсируется Центром еврейских исследований Стром. при поддержке организации «Славянские языки и литературы»; Симпсон Центр гуманитарных наук. Центр Эллисона по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии; и книжная компания Эллиот Бэй.

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7 октября, 20:00: Габриэль Каханемини центр

рассматривается Житель Нью-Йорка Чтобы стать «одним из лучших и наиболее изученных авторов песен современности», Габриэль Кахане раскрывает свою самую личную работу за десятилетие. со своим новым альбомом, чудесная птица, Габриэль Кахане встречается в последний месяц своего года без интернета. Перемещаясь между обычными и пересекающимися повседневными глобальными кризисами, он поет о горе, ностальгии, стыде и искуплении: портрет повседневной жизни в хаосе двадцать первого века.

Преподаватели UW, сотрудники UW, пенсионеры и Ассоциация выпускников UWA (UWAA): Скидка 10% на разовые билеты по обычным ценамТема доступна. Требуется действительный идентификатор UW (например, карта Husky или карта UWAA); Один билет на действительное удостоверение личности | Билеты и дополнительная информация

6 октября, 17 часов: Самая трудная часть свободы словаОнлайн

Изучите современные проблемы и проблемы, связанные со свободой слова. УВ эффектЭту дискуссию проведет Программа законодательной защиты Ассоциации выпускников Университета Вашингтона. Сенатор штата Дэвид Фруктотт, 17-летний специалист по судебным разбирательствам со СМИ Кайзер Калиновский и профессор политологии Университета Висконсина Виктор Менальдо представят членам комиссии свои идеи и опыт.

Какие части свободы слова наименее понятны? Какие угрозы или отступление от этой отличительной черты американской демократии могут маячить на горизонте? Создает ли Первая поправка проблемы в поддержании порядка во время политических или социальных потрясений?

(Без спойлеров! Вам не нужно читать книгу, чтобы поделиться.)

бесплатно | Требуется ответ

12 октября, 15:30: Инаугурационная мемориальная лекция Сэма Дубала о расовой справедливости в глобальном здравоохраненииОнлайн

Представлено: д-ром Уго Идо, адъюнкт-профессором афроамериканских исследований Калифорнийского университета.

Это выступление основано на различных моментах, вымышленных и научно-популярных, чтобы исследовать нашу приверженность антирасистским действиям, необходимым для продвижения к справедливости в отношении здоровья. В нем предлагается выяснить, что подразумевается под словом «здоровье» и как те или иные определения сообщают о том, что можно концептуализировать как справедливость в отношении здоровья. Спрашивая, уверены ли мы, что хотим справедливости в отношении здоровья, мы приглашаем задуматься о наших обязательствах и нашей готовности пожертвовать собой в обмен на жесты и заявления, которые часто идут вразрез с заявленными целями.

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13-16 октября: Ансамбль камерного танца Мини зал — Театр-студия

Программа этого года,См. текст с инструкциями по содержанию) в уютном мини-театре Studio, посвященном широкому спектру современных танцевальных стилей. Гости профессионального танцевального сообщества Сиэтла присоединяются номер Танцевальная труппа исполнит отрывки из оперы «Кристал Пайт» 10 дуэтов на тему спасенияМучительная и нежная работа Давида Русева, звездная пыль. Завершают программу новые произведения, созданные второкурсниками факультета изящных искусств Гэри Чампи и Джейн Брей, которые исполнят члены труппы вместе с гостями танцевального отделения.

Скидки доступны для сотрудников и студентов Вашингтонского университета | Билеты от 10 до 22 долларов.