Обзор Cosy Grove: как скрещивание животных, если с привидениями

Одна из вещей, которые сделаны Скрещивание животных Это очень особенное успокаивающее действие. Не многим другим играм она нравится; Это уютно и удобно, чего нет в большинстве игр. Иногда это может показаться не только игрой, но и расслабляющим пространством для времяпровождения. Но Теперь это новые горизонты Он отсутствовал больше годаВозможно, вы ищете что-то немного другое. Уютная роща Это может быть просто вещь: у него много для этого Скрещивание животных Очень круто, но в более компактной упаковке. Также много привидений.

Так же, как новые горизонтыИ Уютная роща Он сбрасывает вас на, казалось бы, необитаемый остров с целью превратить его в шумный город. Разница в том, что в Уютная роща, Аль-Джазира Использовал Чтобы заполнить его. И еще вроде. Когда вы впервые приедете, он в основном лишен цвета и жизни. Но в конце концов вы встретите несколько призраков, и чем больше вы им поможете, тем постепенно вернетесь к жизни. Вам помог осознанный костер – напоминает Кальцифера из Ходячий замок Хауэлла – Тот, кто постоянно хочет съесть что-нибудь, называемое древесным спиртом.

То, что вы делаете в игре, очень похоже на Скрещивание животных. Вы можете ловить рыбу, собирать фрукты, собирать ракушки и создавать новые инструменты и предметы, чтобы украсить свой лагерь. Нет ограничений по времени или штрафов за отказ. Но Уютная роща Это немного более организовано. Призраки, все из которых являются очаровательными животными, будут просить об очень конкретных вещах, например, найти недостающие наушники или поймать рыбу на ужин. Вы можете выполнять несколько из этих заданий каждый день, что принесет вам немного древесного духа; Накормите свой огонь достаточно, и остров будет расти.

Это хорошая система для тех, кому нужно дополнительное шасси, и Уютная роща Он также выполняет неожиданную работу: побуждает вас выйти из системы. Ежедневно выполняется всего несколько задач, и на их выполнение, вероятно, уйдет менее 30 минут. После этого вы можете делать все, что захотите – ловить рыбу, украшать, мастерить – но игра дает понять, что вы не сможете продвигаться дальше до следующего дня. Всегда полезно, чтобы игра уважала ваше время. в точности как Скрещивание животныхИ Уютная роща Это превратилось для меня в привычку, хорошее место, чтобы хоть немного окунуться каждый день. Помогает то, что ее нарисованный от руки мир невероятно очарователен. Есть даже забавные писания и традиции, которые стоит изучить, если вы действительно этого хотите.

Уютная роща Теперь, когда он доступен в Apple Arcade, я нашел его идеально подходящим для мобильных устройств. Как только я получаю уведомление о доступности новых миссий, я вхожу в игру на 20 минут, а затем все готово. Это может быть самая тихая часть моего дня. Для тех, кто не подписан на игровой сервис Apple, Уютная роща Он также появится на Switch, PS4, Xbox One и ПК 8 апреля.