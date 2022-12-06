Обзор Final Fantasy Reunion: Reboot стала намного лучше

Одна из самых ожидаемых видеоигр года на самом деле не нова. это 15 лет. Это начало еще более старой игры.
Новая игра Crisis Core: воссоединение Final Fantasy VII, запланированный к выпуску на следующей неделе. Это перезагрузка одноименной игры для портативных устройств 2007 года, за исключением отличной графики и динамичного боя, поэтому ее можно перепродавать для современных систем, включая новые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Это также приквел к другой перезагрузке игры, Ремейк Final Fantasy VII 2020 г..
Если это звучит сбивающе с толку, то это потому, что так оно и есть. В повторах видеоигр нет ничего нового. Мальчик, их было много в последнее время. В этом году игровые студии выпустили обновленные версии популярных игр, в том числе The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Tactics Ogre и других.
Создав Reunion, Square Enix, создатель Final Fantasy, извлекает выгоду из ностальгического проекта. Final Fantasy, первоначально выпущенная в 1987 году, стала огромным хитом, когда в 1997 году дебютировала седьмая часть игры. В этой игре игроки берут на себя роль Клауда, разгневанного наемника, который работает с группой неудачников, чтобы предотвратить конец света. Мир.
С тех пор Final Fantasy VII стала одной из самых влиятельных игр в истории, породив спин-оффы, анимационные фильмы и фанфики. Игра переиздавалась не менее шести раз на всех основных игровых платформах, включая ПК, планшеты и смартфоны. Это безжалостная сила, и Реюньон играет свою роль в сохранении этой франшизы.
Большинство повторов видеоигр не делают ничего, кроме увеличения графического разрешения, чтобы лучше смотреться на новых телевизорах, но Реюньон отличается. Благодаря полностью переработанной графике и более плавному игровому процессу она намного лучше оригинальной игры. Это хороший пример того, как честно перезапуститься и сохранить установленный титул с очень надежной ставкой.
«Мы могли видеть аудиторию этих персонажей и франшизы Final Fantasy VII лучше, чем если бы мы делали что-то, что еще не получило определенной оценки», — сказал Reunion исполнительный продюсер Square Enix Ёсинори Китасэ через переводчика. .
Я закончил Reunion на прошлой неделе после того, как поиграл в Crisis Core. Изменения в битвах и визуальных эффектах превратили игру из простого фрагмента в незаменимый эпизод Final Fantasy, чей стиль игрового мира соперничает со стилем «Звездных войн» в поп-культуре. (Другими словами, Reunion — это Rogue One из Final Fantasy — приквел, которого мы заслуживаем.)
Reunion также представляет собой экстремальный подход к «ремастеру», который представляет собой идиому видеоигры старой игры, графика которой была улучшена, чтобы лучше смотреться на новых телевизорах. Поскольку Square Enix изначально выпустила Crisis Core для портативной игровой консоли, Портативная старая игровая приставкаГрафика должна быть переработана для современных систем.
Теперь пиксельные, невыразительные лица оригинальных персонажей заменены детализированными, реалистичными мордами; Ужасные фоны городских улиц и подземелий теперь богаты цветом и текстурой.
Разработчики игры также предприняли дополнительный шаг, переработав самый раздражающий аспект оригинальной игры — боевую систему — чтобы сделать игровой процесс более быстрым и увлекательным. Это умное решение в эпоху, когда у людей есть неограниченные возможности для других занятий, если им наскучила видеоигра.
В остальном Square Enix оставила историю Crisis Core нетронутой, включая ее сценарий, который перенесли актеры озвучивания. Игра сосредоточена вокруг Зака Фэйра, члена элитных вооруженных сил Солдат, который контролируется корпорацией Шинра, доминирующей в мире электроэнергетической компанией.
Заку поручено выследить пару товарищей, покинувших Шинру. Не будет спойлером сказать, что наш герой встречает трагический конец, факт, хорошо известный поклонникам франшизы на протяжении более двух десятилетий. Но предыдущая часть рассказывает о том, как его наследие способствовало эпическим событиям Final Fantasy VII.
Тем не менее, несмотря на то, что графика Reunion заметно лучше оригинала, игра не так отточена и качественно сделана, как её собрат Final Fantasy VII Remake.
Это потому, что Реюньон — это, по сути, антракт для гораздо большего шоу. Его основная цель, по словам Square Enix, — удерживать игроков на франшизе между выпусками Final Fantasy VII Remake, которая была продана тиражом 3,5 миллиона копий за первые три дня 2020 года, что сделало ее одной из самых быстро продаваемых игр для PlayStation 4. . Эта новая версия распространяется частями, которые будут выпускаться каждые два-три года. (Второй эпизод, как ожидается, выйдет следующей зимой, почти через три года после выхода первого эпизода, и сериал завершится третьим эпизодом.)
«Это будет долгое ожидание», — сказал г-н Ёсинори. «Поэтому мы хотим убедиться, что мы держим этих фанатов на борту и заинтересованы. «
Тем не менее, этот перерыв нравится публике. Игра дает много эфирного времени Аэрис, Сефироту и Клауду, звездам Final Fantasy VII, поскольку эти персонажи воплощают в жизнь и создают основу для эпической игры.
С точки зрения игрового процесса Reunion использует новый подход к сражениям. Игроки могут свободно управлять Заком в трехмерном пространстве, замахиваясь своим гигантским мечом на монстра и уклоняясь от его атак, бомбардируя его магическими заклинаниями. Это кажется более интересным, чем «пошаговая» система старой школы, где игроки обменивались ударами с врагом, нажимая кнопку, чтобы начать действие, а затем ожидая, пока противник сделает свою очередь.
Самой большой проблемой оригинальной боевой системы Crisis Core была Digital Mind Wave, постоянно работающий игровой автомат на фоне каждого боя. Когда барабаны приземляются на определенные комбинации, запускаются специальные атаки, которые могут уничтожить врагов.
Первоначально игровой автомат был совершенно шумным и неприятным, прерывая битву, чтобы запустить свою анимацию. К счастью, он был уменьшен, чтобы работать в фоновом режиме, и когда игровой автомат открывает бонус, игроки могут нажать кнопку, чтобы активировать его, когда захотят, и даже пропустить анимацию.
Reunion также упрощает процесс гринда, который традиционно включает в себя повторяющиеся (часто отупляющие) бои, чтобы стать достаточно сильным, чтобы продвигаться по игре. Вместо того, чтобы бродить и сражаться со случайными врагами, игроки могут выполнять дополнительные миссии, в которых Зак уничтожает конкретного противника. В процессе игроки могут повышать уровень и собирать полезные предметы и магические заклинания, которые помогут им в их основном путешествии.
В итоге на прохождение игры ушло около 18 часов, и я получил удовольствие (в отличие от моего опыта с оригинальным Crisis Core, в который перестали играть через четыре часа, потому что сражения были слишком скучными). Моя главная претензия в том, что игра была слишком легкой. Выполнив небольшое количество дополнительных миссий, игроки окажутся побежденными и победят главных злодеев игры за несколько легких ударов.
Некоторым геймерам, которые жаждут совершенно новых игр, может показаться, что выпуск перезагрузки слишком прост для таких производителей игр, как Square Enix. По словам г-на Йошинори, опасность перезапусков заключается в том, что они могут понравиться одной демографической группе фанатов старшего возраста. Первоначально компания намеревалась сделать более скромное обновление Crisis Core с небольшими улучшениями графики, но как только стало ясно, что Final Fantasy VII Remake привлекла много новых поклонников, миссия изменилась, чтобы привлечь и этих игроков.
«Мы решили на полпути, что нам нужно улучшить нашу игру», — сказал он.
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