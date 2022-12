Обзор Final Fantasy Reunion: Reboot стала намного лучше

Одна из самых ожидаемых видеоигр года на самом деле не нова. это 15 лет. Это начало еще более старой игры.

Новая игра Crisis Core: воссоединение Final Fantasy VII, запланированный к выпуску на следующей неделе. Это перезагрузка одноименной игры для портативных устройств 2007 года, за исключением отличной графики и динамичного боя, поэтому ее можно перепродавать для современных систем, включая новые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Это также приквел к другой перезагрузке игры, Ремейк Final Fantasy VII 2020 г..

Если это звучит сбивающе с толку, то это потому, что так оно и есть. В повторах видеоигр нет ничего нового. Мальчик, их было много в последнее время. В этом году игровые студии выпустили обновленные версии популярных игр, в том числе The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Tactics Ogre и других.

Создав Reunion, Square Enix, создатель Final Fantasy, извлекает выгоду из ностальгического проекта. Final Fantasy, первоначально выпущенная в 1987 году, стала огромным хитом, когда в 1997 году дебютировала седьмая часть игры. В этой игре игроки берут на себя роль Клауда, разгневанного наемника, который работает с группой неудачников, чтобы предотвратить конец света. Мир.