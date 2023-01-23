Обзор M2 Pro Mac mini: полупрофессиональный настольный компьютер Apple Goldilocks

Мак Эппл Студио Это был самый интересный рабочий стол за последние годы. Ему не хватает внутренней расширяемости, как у Mac Pro, но грубая производительность и энергоэффективность M1 Max и M1 Ultra, а также большой выбор портов делают его приемлемым вариантом для многих, кто купил бы полностью загруженный 27-дюймовый iMac или недорогой. от Mac Pro до среднего уровня В эпоху Intel.
Но настольный компьютер стоимостью от 2000 долларов по-прежнему слишком велик для многих людей, даже для профессионалов и опытных пользователей. Между самой дешевой Studio и лучшим M1 Mac mini было достаточно места для более дешевой, но более функциональной системы, что-то для людей, которые могут извлечь выгоду из профессиональной производительности и случайных дополнительных портов, но не нуждаются в них достаточно часто, чтобы оправдать трату денег на студия Мак.
Входит Ваш новый Mac. И M2, и M2 Pro были усовершенствованы таким образом, чтобы они приносили пользу многозадачным рабочим станциям с несколькими мониторами, и они могут сделать это за гораздо меньшие деньги, чем студия — M2 mini стоит от 599 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем M1 mini. и дешевле любого другого. Mac mini находится в разработке с 2014 года. Apple прислала нам на обзор версию M2 Pro mini, и для многих опытных пользователей, заботящихся о цене, которые предпочитают или нуждаются в macOS, он обеспечивает нужное количество производительности Mac Studio в 13-летний дизайн мини.
Дизайн: Возврат 2018
Невозможно отличить M1 от M2 Mac mini, кроме как снаружи. Оба имеют одинаковые размеры, одинаковую отделку и одинаковый набор портов: два порта USB-A, два порта Thunderbolt 4, один порт HDMI, порт Gigabit Ethernet (настраиваемый до 10G) и разъем для наушников.
Версия M2 Pro добавляет дополнительную пару портов Thunderbolt 4, благодаря чему он выглядит точно так же, как старый Mac mini 2018 года сзади (технически M2 Pro mini — это обновление mini 2018 года, которое Apple продолжала продавать на протяжении 2021 и 2022 годов). . Я бы хотел, чтобы космический серый цвет мини 2018 года был здесь вместо стандартного серебристого, но это незначительная косметическая жалоба.
Что касается функциональный Жалобы Я бы хотел, чтобы Mac Studio признала, что порты на передней панели компьютера могут быть полезными, и распространила их на мини. Конечно, в небольшом корпусе меньше места, чем в студии, но это конструкция корпуса 2010 года с деталями 2023 года — порты USB-C и устройства чтения карт использовались в более тесных местах. Дизайн Apple кремниевой эры слегка наклонил философию дизайна Apple в сторону функциональности, а не формы, с его портами на передней панели, разъемами HDMI и MagSafe и надежными клавиатурами, и было бы приятно увидеть, что мини-устройство тоже получит дозу этого.
В остальном дизайн не вызывает удивления. M2 Pro имеет внутренний блок питания, который немного выше, чем у обычного внутреннего блока питания M2 (185 Вт вместо 150 Вт). Но разницы в весе между моделями M2 и M2 Pro нет, что указывает на то, что в обеих версиях используется одинаковая конструкция вентилятора и радиатора. И в нашем тестировании M2 Pro mini работал так же тихо и тихо, как и M1 mini.
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