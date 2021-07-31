Обзор Pokémon Unite (Switch eShop)

Поскольку исходная версия покемон красный и синий В Game Boy компания Pokémon Company постоянно пыталась взять на себя успешную ролевую игру по сбору монстров с помощью множества различных итераций, жанров и приложений. Покемоны совершили набеги на такие жанры, как цифровые / физические карточные игры, серию Mystery Dungeon, и рискнули погрузиться в жизнь того, что делают в мире неподготовленные, с названиями Ranger. Мы также видели, как взаимодействия Покемонов оживают с помощью Pokéwalker и механики AR Покемон идут. На этот раз с покемон объединяйсяPokémon присоединился к жанру многопользовательской сетевой боевой арены, который чаще называют «MOBA».

Pokémon Unite отличается приятной кривой обучения, которая не требует предварительного знания MOBA. С самого начала игра учит всем основным механикам с помощью замечательной электрической мыши Пикачу. Хотя обучающие программы просты для понимания, в игре отсутствуют более важные подсказки, такие как объяснение областей незащищенных целей; Это голы, которые игроки могут мгновенно забить внутри, нажав на кнопку.

Unite следует онлайн-формату 5 на 5 – когда подключено 10 игроков, каждый выбирает покемона перед матчем. Карта Unite по умолчанию, Remoat Stadium, содержит 10-минутные матчи, разделенные на три трека – вверх, вниз и по центру. Обе команды пытаются повысить уровень, набраться опыта, развиваться, сражаясь с дикими покемонами, и в конечном итоге вступая в схватку с вражескими покемонами за контроль над картой, а также набирают очки за каждую из противоборствующих целей, которые можно найти на верхнем и нижнем пути. Центральный путь в основном предназначен для борьбы с дикими покемонами и Запдосом, когда в матче остается две минуты, чтобы заработать огромные очки.

Игрокам необходимо постоянно принимать решения о приближении к целевым областям. Что лучше: быстро набрать несколько очков и затем сбежать в безопасное место или набрать больше очков с риском того, что противник перевернется, чтобы заблокировать попытки?

Что касается списка при запуске, то изначально ограничение составляет 20 покемонов, и в будущем будет выпущено больше. Игра относительно щедра на персонажей с самого начала, ежедневный вход в систему и выполнение миссий позволяет вам собирать Aeos, внутриигровую валюту, которую можно использовать для покупки определенных покемонов.

Каждый покемон разделен на две основные группы атак: рукопашный бой и дальний бой. Покемоны ближнего боя, такие как Мачамп, имеют высокое базовое здоровье, гнусную атаку и способны наносить больший урон, чтобы быть взрывоопасным вблизи, в то время как покемоны, такие как Синдерас, представляют собой стеклянные базовые пушки с низким уровнем здоровья, но могут наносить большой урон на расстоянии. Вы также можете разделить их на пять групп. Скоростные гонщики с сильным движением, атакующие, которые наносят огромный урон на расстоянии, защитники для защиты товарищей по команде, бустеры для лечения или обеспечения контроля толпы, многопользовательские игроки, которые могут превзойти как ближних, так и дальних. Наверняка покемоны найдутся для каждого игрока. Выберите Пикачу и поразите боковую линию, увеличивая урон с помощью Electro Ball, или Зераора, чтобы поразить врагов внезапной атакой, а затем сбежать с помощью переключателя Volt Switch?

Некоторые покемоны могут использовать бустерные атаки, вызывающие перезарядку; У них разные спецэффекты. Кроме того, есть специальные атаки; Их изучают на протяжении всего матча, когда достигаются определенные уровни, когда игрок выбирает специальную атаку, чтобы начать матч. Выбор этих ходов соответствует стилю игры игрока среди предустановленных вариантов, поэтому есть место, чтобы приспособиться к своему собственному стилю сражений.

Чтобы вернуться к своим целям в битве, победа над дикими и вражескими покемонами дает энергию Эос, которая зависит от ценности уничтоженного покемона. Покемоны, такие как Lillipup и Aipom, дают по два очка каждый, но более сильные покемоны, такие как Wild Audino, дают пять очков Aeos Energy. Вам понадобится Aeos Energy, чтобы набирать очки по вражеским воротам, так что это не просто попытка броситься прямо в ворота. Помимо победы над могущественными дикими покемонами, такими как Дредно, Ротом и Запдос, вся команда получит различные преимущества и выгоды – работа с товарищами по команде жизненно важна.

Что касается режимов, рейтинговая игра на 6-м уровне тренера открывает несколько условий, но главное препятствие – получение пяти «лицензий». Игра дает некоторые лицензии в первые несколько дней игры, но для бесплатных игроков они могут уже достичь 10-го уровня тренера, прежде чем смогут играть в рейтинговые игры. Рейтинговые игры длятся целый сезон, и игроки получат награды в конце сезона в зависимости от рангов. В рейтинге можно играть с друзьями, если ранги достаточно близки, чтобы игра считалась приемлемой. Фактические матчи длятся 10 минут, а очки удваиваются за последние две минуты, что способствует возвращению игроков и не дает командам сдаваться раньше времени.

Быстрые матчи открываются на уровне тренера 9. Быстрые матчи – это пятиминутные матчи с тремя различными ротациями карт. Три быстрые карты: Shivre City, карта замороженного снега 4 на 4; Auroma Park, отличная зеленая карта 3 на 3; Наконец, Mer Stadium похож на стандартную карту 5 vs 5 Remoat Stadium по рейтингу / стандарту, за исключением того, что локальная область имеет меньший масштаб, что позволяет разместить четырех игроков на команду. Благодаря 5-минутной продолжительности быстрые матчи дают покемонам более быстрые возможности для повышения уровня и развития.

Неудивительно, что обновлению уделяется большое внимание. Когда покемон достигает определенного уровня, он разблокирует Unite Move, который является очень мощным. Эволюция также находится на переднем крае игрового процесса, что является еще одним ключом к изучению более мощных приемов. Стремление развиваться как можно быстрее склонит чашу весов в пользу Покемонов, когда они столкнутся с противниками в предыдущей эволюции. Есть и другие аспекты, такие как прятаться в кустах в классическом стиле покемонов и пытаться телепортироваться в безопасное место. Есть множество стратегий, которые нужно освоить.

Как и следовало ожидать от этого типа, есть много факторов, призванных дать вам преимущество. Захваченные предметы можно получить для подкрепления, но это также знаменует начало некоторых проблем с Unite. Во-первых, игра плохо объясняет преимущества различных предметов, поэтому в результате валюта и билеты Aeos могут быть потеряны в игре. Эти предметы также можно улучшать и повышать уровень с помощью бустеров, которые вы можете заработать в ежедневных или выходных миссиях. Хотя вы можете заработать значительное увеличение со временем, которое вы тратите, балансировка становится проблемой – что неудивительно в бесплатной игре – вы можете потратить реальные деньги на драгоценные камни или боевой пропуск, чтобы получить преимущество и быстрее повысить уровень этих предметов.

Преимущества более быстрого повышения уровня, безусловно, добавляют к действиям ощущение «стремления к победе». Разочаровывает, что между платными и бесплатными игроками существует такой большой разрыв. Игроки могут часами работать над улучшением захваченного предмета до уровня 10 или 15 – или потратить 100 долларов с самого начала, чтобы купить бонусы предметов, чтобы максимизировать количество захваченных предметов вместе с покупкой персонажей. Несомненно, существует риск, что онлайн-соревнования станут слишком сложными для тех, кто пытается достичь нормального уровня, не платя реальные деньги за бустеры.

Неизбежный боевой пропуск дает косметические предметы, бонусы для захваченных предметов и билеты Aeos, которые можно обменять на полезные предметы. Такова природа модели free-to-play, но похоже, что игра постоянно заставляет игроков тратить деньги различными способами, опасаясь потерять оптимальный опыт в противном случае.

Ваш опыт, безусловно, будет варьироваться – особенно в том, что касается бесплатной игры; Особенно, когда вы сталкиваетесь в сети с все более сильными противниками. Еще один заметный недостаток, особенно для командной игры, заключается в том, что Unite не имеет способов общаться с командой за пределами заранее установленных индикаторов, что может вызвать проблемы из-за одновременного запуска нескольких уведомлений. Экран может зависнуть, и ставить цели сложно. Иногда анализ информации становится визуальной проблемой, и эти ограниченные возможности общения с товарищами по команде усугубляют проблему. Если вы играете с друзьями, вы, конечно, можете использовать другой чат, но, опять же, это не идеальное решение.