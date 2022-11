Обзор Sega Genesis Mini 2

Я продолжу и перефразирую Дона Дрейпера из «Безумцев» и скажу, что Sega Genesis Mini 2 — это не просто универсальная мини-консоль: «Это машина времени. еще раз.» Говоря это, Дон полагался на ностальгию, чтобы продать карусельное слайд-шоу, но все примерно так же хорошо работает с этими старыми консолями. Хотя эта мини-дань уважения любимой 16-битной системе Sega уступает своему предшественнику и TurboGrafx-16 Mini (также работающему на M2), когда речь идет о качестве консоли и меню, это все же отличная маленькая технология, которая «позволяет нам идти куда-то Мы знаем, что любимы в нем».

Ностальгия — тонкая, но мощная

Genesis Mini 2 является продолжением Genesis Mini, который я рассматривал в 2019 году. Он полностью перенес меня в первое путешествие Sega в мир мини-консолей, и поэтому я был рад объявить о втором Genesis, на этот раз точно основанном на модели Sega Genesis 2. 2 Уменьшенная версия оригинального Genesis, выпущенная в 1994 году, в том же году, когда Sega выпустила злополучный Saturn.

Выставочный зал Genesis Mini 2

Genesis Mini 2 выглядит симпатично, когда сидит рядом со своим немного большим братом. «

Это простой намек на эволюцию консоли Genesis, и она выглядит мило рядом со своим чуть более старшим братом. Как и в предыдущем Genesis Mini, у него есть дверца со съемным слотом расширения, так что теоретически вы можете поместить его в чисто эстетически привлекательную миниатюру Sega Tower of Power. (Как и в прошлый раз, эта нелепая и классная приставка Sega CD была доступна только в Японии, и она была распродана задолго до того, как я узнал о ее существовании.)

Отверстие для картриджа имеет маленькие дверцы с пружинным механизмом, как и у настоящего Genesis, поэтому, если у вас есть какие-либо миниатюрные картриджи, которые были доступны с силовой башней (вероятно, у вас их нет!), вы можете открыть их снова. Он не служит никакой функциональной цели, но выглядит великолепно.

Список игр SEGA Genesis / Mega Drive Mini 2 Вторая линейка мини-консолей SEGA включает 61 игру, в которую можно играть, включая ранее неизданные бонусные игры и аркадные игры. Дата выхода: 27 октября 2022 г.

На передней панели Genesis Mini 2 есть выключатель питания и кнопка «Сброс», но на самом деле это не то, что она делает: нажатие на нее вызывает экран меню, которое позволяет вам сохранять, загружать или выходить обратно в главное меню во время игры. Кнопка с такой же функциональностью есть и в 6-кнопочном проводном контроллере. Хорошо, что это стандартное USB-устройство, с проводом длиной около двух метров, так что при желании его можно подключить к компьютеру.

Кнопка меню на консоли легкодоступна и ничуть не мешает оригинальному дизайну консоли. Это то место, где вы могли бы ожидать найти правую плечевую кнопку на другой консоли, но она встроена в форму, поэтому не разваливается. На первый взгляд, это обычный шестикнопочный контроллер — то, что мы украли у него с Genesis Mini 2019. Хорошая новость заключается в том, что правильный расширенный контроллер находится прямо здесь, в комплекте, и он будет работать с оригинальным Genesis Mini. , слишком. Плохая новость заключается в том, что контроллер довольно плохой.

Что касается оригинальных копий старых консолей, та, которая поставлялась с Genesis Mini 2, в лучшем случае просто приятна. Кнопки выглядят очень красиво. У них есть грибок, который я нашел действительно нежелательным, и D-pad разделяет тот же тактильный дискомфорт. Я не заметил недостатка отклика во время игры, но он кажется легким и дешевым, как будто это было просто задним числом. Трехкнопочный контроллер, поставляемый с оригиналом, тоже не был хорош, но, по крайней мере, в коробке их было два, а не один.

Уколите это в свое сердце

Пользовательский интерфейс Genesis Mini 2 практически не изменился по сравнению с оригиналом. Музыка экрана меню не так хороша, но все остальные опции, которые мне нравились, вернулись, например, «Ваша коллекция», а также некоторые новые фоны для экранов меню и во время игры. С самого начала не так много улучшений, и, честно говоря, поскольку я не очень люблю музыку, это менее фантастично. Жаль, что Sega не черпала вдохновение в превосходном пользовательском интерфейсе TurboGrafx-16 Mini. Например, в то время как Genesis Mini 2 включает в себя большой выбор игр для Sega-CD, ему не хватает дополнительного прикосновения TurboGrafx-16 Mini — анимации для конкретного региона при загрузке тележки или игрового компакт-диска.

M2 — это, по сути, куча мошеннических аватаров. «

Другими словами, если вы загружаете компакт-диск из интерфейса США, это похоже на американскую версию TurboGrafx, в то время как загрузка из японского интерфейса похожа на привод ПК, а игры для ЕС выглядят как версия привода ПК для ЕС — они даже сделано Имитация звука вращения CD-привода и чтение диска. Это было очень приятное, бессмысленное прикосновение, но любящее прикосновение, которое полностью отсутствует в Genesis Mini 2, и это разочарование для меня, взрослого человека, который любит фэнтезийные звуки.

Что Genesis Mini 2 объединяет с TG-16 и оригинальным Mini, так это то, как меню игры меняется, чтобы отразить языковые настройки. Выберите «Японский» из списка языковых параметров, и весь опыт изменится. Вы не только меняете язык экранных подсказок в пользовательском интерфейсе, вы меняете обложку, язык игры и даже изменения пользовательского интерфейса, чтобы отразить регион. Я предпочитаю японскую упаковку и визуальный дизайн Mega Drive из-за того, насколько сильным он был в 90-х, и простое переключение на японский язык в языковом меню дает мне то, чего жаждут мои глазные яблоки.

Изменились не только пользовательский интерфейс и язык, но и оформление коробки с игрой — но, к сожалению, в США мы не получаем полный список игр из японской версии Genesis Mini 2. Magical Taruto — кун, например, на консоли японского управления, а не на японской версии Genesis Mini 2, продающейся в Америке. Это очень симпатичная и красочная программа с боковой прокруткой, которая, вероятно, является самой известной, потому что она была разработана Game Freak, которую вы, возможно, знаете по Pokemon. Нам также не хватает игры Captain Tsubasa для компакт-диска Sega, которая так и не вышла на запад, и оригинальной игры Shin Megami Tensei. Честно говоря, это немного странно, потому что вы не можете купить Genesis Mini 2 здесь, в Штатах. Вы должны импортировать его из Amazon Japan. Странное упущение, особенно если учесть, что в Turbo Grafx-16 Mini были все игры, в какой бы стране вы его ни купили.

M2 сказал: «Что, если бы в Genesis это было масштабирование спрайтов?» И она пошла вперед и сделала это вещью. «

Причина, по которой я не теряю надежды на весь список японских игр, заключается в том, что M2 — это, по сути, сборище мошенников. Эта компания меня просто завораживает. Она отвечает за некоторые из лучших проектов по сохранению игр, и она установила высокую планку в сохранении и восстановлении видеоигр. Эта команда могла бы создать собственный эмулятор и пользовательский интерфейс, вставить их в некоторые файлы ПЗУ и назвать это днем, но M2 работает иначе. Даже не близко! Нет, разработчики M2 не только пошли дальше и добавили несколько невыпущенных игр в Genesis Mini 2, они также перенесли в Genesis некоторые старые аркадные игры. Что удивительно! Они не должны были это делать, но сделали, как и гибкость — но это еще не все! Space Harrier II, классическая аркадная игра Sega, изначально была портирована на Genesis, но M2 сказал: «Да, но что, если Genesis поддерживает масштабирование анимированных значков?» Он пошел дальше и сделал это, но также добавил ту же поддержку масштабирования значков для версии Space Harrier для Genesis. Таким образом, вы получаете дополнительную игру, игру, которая лично мне очень нравится.

Помимо создания портов, которых раньше не было, M2 внесла некоторые изменения в включенные игры. Phantasy Star II, одна из самых легендарных 16-битных ролевых игр, имеет улучшения качества жизни, аналогичные тому, что M2 сделала с версией для Sega Ages оригинальной версии Master System для Phantasy Star. По сути, в 2022 году игра становится более приемлемой благодаря простому режиму и повышенной скорости ходьбы. Поверьте мне, вы захотите включить его. Скорость ходьбы в ранних играх Phantasy Star непростая.

Помимо «новых» игр, здесь есть куча других замечательных игр, всего их 61. В ней есть Sonic 2, которую все самые крутые дети, которых я знаю, считают лучшей, и Sonic CD. Также есть Ecco the Dolphin и его продолжение, оба для Sega-CD. Если вы хотите поразить 16-битных чудаков случайным образом, у вас есть Streets of Rage 3, Final Fight CD и Super Street Fighter II. Для ролевых игр есть вышеупомянутая Phantasy Star II, компакт-диск Shining Force, Shining in the Darkness и другие. В то время там было полно игр всех видов, кроме спортивных.

Что мы говорили о Sega Genesis Mini

SEGA Genesis Mini пока еще ближе всего к идеальной универсальной мини-консоли. Здесь и там есть несколько странных проблем с симуляцией, но огромное количество игр и их восхитительный интерфейс намного перевешивают любые графические недостатки в этих классических играх. Тихое включение разных ПЗУ для разных регионов — одна из тех вещей, которые абсолютно бессмысленно включать, но в то же время заставляет их чувствовать себя более любящими и особенными. В Genesis Mini трудно найти что-то, что можно по-настоящему ненавидеть. Решение включить позже 3-кнопочные контроллеры вместо 6-кнопочных неправильно, но актуально только для Street Fighter II. Даже если бы я рос ребенком со SNES, Genesis Mini теперь моя любимая мини-консоль. —Отзыв от Seth G. Macy, 12 сент. 2019 г.

Результат: 9

Читать полный обзор Sega Genesis Mini

По сравнению с оригиналом трудно сказать, есть ли в Genesis Mini 2 лучший выбор игр или нет. Я бы поставил их в затруднительное положение, сказав, что выбор игры дополняет друг друга.

Буквально «боль от старой раны».

Есть также несколько странных игр, таких как Ooze, в которые я раньше не играл и даже не слышал. После нескольких минут с Ooze я, вероятно, больше не буду играть в нее, и здесь определенно довольно много неудач. Bonanza Brothers — это не та игра, которая мне совсем понравилась, мы считаем, что Ninja Warriors была добавлена, потому что лицензия была недорогой, а Virtua Racing для Sega Genesis — самая дешевая версия этой игры. Однако в случае с Virtua Racing с исторической точки зрения есть смысл добавить ее в Genesis Mini 2, потому что в то время это было потрясающе, а сейчас просто бесполезно и незнакомо. Night Trap — еще одна из тех игр, которая имеет репутацию ужасной, но исторически она может быть самой важной игрой в списке. Ни одна из других игр на Genesis Mini 2 не может похвастаться тем, что вызвала возмущение законодательной ветви власти США. Было бы стыдно не включить его, даже если FMV довольно сумасшедший.