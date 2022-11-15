Обзор Sonic Frontiers — бомбили на Metacritic после видео Данки

картина : Сега / Котаку

Страница Metacritic для версии для PlayStation 5 акустические границы Обзор в настоящее время раздувается, по-видимому, в ответ на последнее видео от популярного игрового ютубера Videogamedunkey. как и следовало ожидать, Мой голос Стены возвращаются такими же сильными, защищая достоинства последнего трехмерного приключения синего ежа. Мой голос Сторонники жесткой линии утверждают, что за взрывом стоят зрители Dunkey, но, как это ни странно, ютубер подтверждает это. Мой голос Фанаты за взрывом.

Сказав это, никто не спорит, что новое видео Данки Усердно акустические границыОни высмеивают его предполагаемый «игровой процесс на открытой местности», показывая, среди прочего, примеры игры, которые ограничивают его движение. Видео заканчивается серией параллельных сравнений, по-видимому, чтобы звучать глупо, которые показывают высокую оценку пользователей Metacritic по сравнению со многими другими любимыми играми.

видеоиграосел

на момент записи, акустические границы Он имеет пользовательский рейтинг Metacritic 8,8 по сравнению с Дыхание дикой природы8,7, Элден кольцо7,8 ф Аид’ 8.8 Вскоре после появления видео, Dunkey поделился скриншотом в Twitter. Показаны три оценки 0 от пользователей Metacritic с «Dunkey» в отображаемом имени, утверждающих, что «Мой голос Фанаты пересматривают свою любимую игру [his] Фанаты выглядят плохо».

В одном записанном на экране бомбовом обзоре говорится: «Сначала я думал, что мне понравилась эта игра, но потом я посмотрел видео Данки о ней и понял, что эта игра действительно плохая». Другой говорит, что у автора «не было мнения об игре, пока он не увидел обзор Данки. [they] Мы пришли к выводу, что эта игра никуда не годится», прежде чем предложить читателям посмотреть больше видео Dunkey.

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Хотя всех трех обзоров в настоящее время больше нет на Metacritic, Котаку Он также нашел множество других, которые еще не спали. акустические границы Удивительная серия отзывов пользователей о PS5.

Позже Данки добавил в свою ветку еще один твит: «Наконец-то положительных отзывов осталось больше, чем отрицательных (а 90% фанатов Соника оставляют и те, и другие), и я никогда не собирался рассылать бомбардировщики обзоров».

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Другой акустические границы Отзывы пользователей относятся к Dunkey, включая высшую оценку от Dunkeywaswrong, которая назвала его «лучшим 3D-приложением». Мой голос Где Звуковое приключение 2. Другой пользователь написал: «Фанаты Dunkey делают обзоры, просто увеличивая оценку ;)». Пользователь Shaydows написал, что они «поставили бы этому 8, но спасибо фанатам Dunkey, мне пришлось изменить его на 10». фанаты видеоигр используют Metacritic как идеологическое поле битвы.

Котаку Я обратился к Videogamedunkey за комментарием.

На момент написания настоящего доклада акустические границы У него пользовательский метасчет 8,5 на PS5, 8,5 на ПК и 8,3 на Xbox Series X.