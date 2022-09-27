Обзор Tonic (Switch eShop) | Нинтендо Лайв

участие в Нинтендо Лайв на меня

моменты открытия Пиджак Нас обманули, думая, что мы производные ЗельдаКак приключение. Лисоподобный персонаж в зеленой куртке, напоминающий некоего героя, просыпается на пляже. С точки зрения изометрической камеры этот лис (известный как Искатель руин) вскоре после этого находит меч из сине-красного щита. Конечно, скоро мы обнаружим круглые скобки и дуги для решения головоломок, однако таких головоломок, основанных на элементах, еще не было. Вместо этого Tunic создает свою индивидуальность с помощью нескольких блестящих уникальных механик и боевой системы, взятой из этой бесконечной сборки, которую независимые разработчики еще не исчерпали: Нечисть.

Вы видели это раньше: полоса выносливости определяет, насколько вы, Искатель руин, можете блокировать или уклоняться от атак, а когда вы умираете — и вы будут Вы умираете — эхо вашего тела может быть восстановлено, чтобы восстановить золото, которое вы потеряли после смерти. Потратив это золото с соответствующим предметом улучшения в руке, вы увеличиваете атаку, здоровье, выносливость и т. д. У вашего меча простая комбинация из трех ударов, но сложность борьбы со слормами и грызунами заключается в распознавании моделей атаки, использовании неукротимых фреймов при бросках уклонения и борьбе, если вы смелы. Добавьте горстку магических предметов, и сражения никогда не устареют в этом 15-часовом приключении.

Снято на Nintendo Switch (портативный/не входит в комплект)

Тем не менее, вы проведете большую часть своего времени в Tunic, изучая красиво детализированное окружение для саундтрека, который не будет неуместным в плейлисте для учебы в стиле лоу-фай. От древних лесов до подземных фантастических зиккуратов. Много Маленькие секреты, которые нужно раскрыть. Часто изометрическая перспектива скрывает секреты и короткие пути под мостами и за лестницами, вознаграждая настойчивых игроков, которые исследуют каждый закоулок. Эти области никогда не требуют нажатия блоков на переключателях или понижения и повышения уровня воды для продвижения, а скорее детального анализа внутриигрового руководства по эксплуатации, которое является самой уникальной особенностью Tunic.

Отсутствующие страницы этого руководства разбросаны по всему миру. На некоторых страницах отображаются простые элементы управления, такие как прокрутка, блокировка и т. д., в то время как на других изображены карты конкретных областей и подробно объясняется история. Здесь, на этих изящно нарисованных страницах, Тонк скрывает подсказки и руководства о том, как продвигаться по миру; Только изучив эти страницы, вы сможете узнать, куда идти и что делать. Это гениальная идея, которая делает язык Тоника более привлекательным и загадочным. Нет необходимости разбирать этот язык, достаточно перевода, чтобы дать общее представление о том, что происходит, но он способствует тонкому потоку олдскульной сложности и открытости, который продолжается на протяжении всей игры.

Около двух третей игроков Tunic исследуют и учатся у руководства, чтобы позвонить в этот колокол, а затем найти медаль, сражаясь с группой врагов, разбиваясь горсткой боссов и раскрывая больше секретов игровой механики. Серьезно, мы понятия не имели, что происходит с системой карт способностей более половины игры, и нам потребовалось смущающее время, чтобы научиться уклоняться — и мы не считаем это недостатком. Наоборот, нам очень понравилось количество рук, которые предлагает игра.

Снято на Nintendo Switch (портативный/не входит в комплект)

В последней трети Tonic переворачивает ожидания как в повествовании, так и в механике, так что мы не будем спойлерить здесь, но он снова вложил нас в игру, несмотря на то, что думал, что мы дошли до конца. Все это сводится к одной последней битве с боссом, во время которой мы каким-то образом удержались от разрезания нашей консоли Pro пополам за более чем двадцать неудачных попыток. Для тех, кто находит удивительные трудности, с которыми часто сталкиваются боссы, доступен ряд вариантов доступности, в том числе режим «без сбоев» и сниженная сложность боя. Лично мы остались довольны преодолением этих трудностей, но мы должны признать, что некоторые президенты немного сбились с пути в сфере несправедливости.

Но как все это происходит? В конце концов, Tunic был разработан для гораздо более мощного оборудования с выходом 4K при 60 кадрах в секунду. К сожалению, порт Switch имеет несколько недостатков, из-за которых трудно рекомендовать, если у вас есть другой способ игры. А именно, более низкое разрешение размывает яркий мир, придавая всему впечатлению «нечеткий» блеск в игре, которая четко нацелена на определение четких границ и горизонтов. Ручной режим несколько смягчает это, и если вы не видели кадры игры, работающей на другой платформе, и если вас не беспокоят 30 кадров в секунду, эти предупреждения также могут вас не беспокоить.

Однако вы заметите, когда игра зависает на секунду или две во время безумных боев с боссами; Такого с нами никогда не случалось против обычных врагов, но часто случалось с финальными битвами каждого региона. Это не заставляло нас принимать удары, которых у нас не было бы в противном случае, и никоим образом не мешало прогрессу, но, тем не менее, это нас злило. Надеюсь, этот патч или два могут быть исправлены.