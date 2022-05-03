Обильная чистая прибыль в первом квартале и огромный убыток для России

Логотип BP отображается в Лондоне, Великобритания, во вторник, 2 февраля 2021 г.

Во вторник BP сообщила о высоких доходах за первый квартал и увеличила объем выкупа акций, несмотря на большие убытки после продажи почти 20% акций российской нефтяной компании «Роснефть».

Прирост базовой восстановительной стоимости BP в первом квартале, который использовался в качестве косвенного показателя чистой прибыли, составил 6,2 доллара. один миллиард. Это сопоставимо с прибылью в размере 4,1 млрд долларов в четвертом квартале и 2,6 млрд долларов в первом квартале 2021 года. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что BP сообщит о прибыли в первом квартале в размере 4,5 млрд долларов.

Нефтегазовый гигант также объявил о выкупе акций на 2,5 миллиарда долларов.

Однако BP сообщила о крупных убытках за квартал в размере 20,4 млрд долларов. Сюда входят 24 миллиарда долларов доналоговых сборов и 1,5 миллиарда долларов, связанных с отказом от своей доли в «Роснефти» в ответ на вторжение Москвы в Украину.

«Мы приняли решение уйти из России в течение 96 часов после вторжения, и сегодня вы видите финансовые последствия этого решения», — заявил во вторник генеральный директор BP Бернард Луни в программе Squawk Box Europe телеканала CNBC.

Луни сказал, что начало года у торгов было «очень хорошим», а чистый долг, который упал до 27,5 миллиардов долларов, падает восьмой квартал подряд.

«В целом, в неявном смысле, хороший квартал для компании», — добавил он.