Обильная чистая прибыль в первом квартале и огромный убыток для России

Логотип BP отображается в Лондоне, Великобритания, во вторник, 2 февраля 2021 г.
Крис Джей Рэтклифф | Блумберг | Гетти Изображений
Во вторник BP сообщила о высоких доходах за первый квартал и увеличила объем выкупа акций, несмотря на большие убытки после продажи почти 20% акций российской нефтяной компании «Роснефть».
Прирост базовой восстановительной стоимости BP в первом квартале, который использовался в качестве косвенного показателя чистой прибыли, составил 6,2 доллара. один миллиард. Это сопоставимо с прибылью в размере 4,1 млрд долларов в четвертом квартале и 2,6 млрд долларов в первом квартале 2021 года. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что BP сообщит о прибыли в первом квартале в размере 4,5 млрд долларов.
Нефтегазовый гигант также объявил о выкупе акций на 2,5 миллиарда долларов.
Однако BP сообщила о крупных убытках за квартал в размере 20,4 млрд долларов. Сюда входят 24 миллиарда долларов доналоговых сборов и 1,5 миллиарда долларов, связанных с отказом от своей доли в «Роснефти» в ответ на вторжение Москвы в Украину.
«Мы приняли решение уйти из России в течение 96 часов после вторжения, и сегодня вы видите финансовые последствия этого решения», — заявил во вторник генеральный директор BP Бернард Луни в программе Squawk Box Europe телеканала CNBC.
Луни сказал, что начало года у торгов было «очень хорошим», а чистый долг, который упал до 27,5 миллиардов долларов, падает восьмой квартал подряд.
«В целом, в неявном смысле, хороший квартал для компании», — добавил он.
Результаты первого квартала появились, когда Европейский Союз готовит шестой пакет экономических санкций против России; В блоке по-прежнему существуют разногласия по поводу того, как ослабить свою зависимость от поставок энергоресурсов из России.
Между тем, крупные нефтегазовые компании Великобритании сталкиваются с перспективой введения налога на непредвиденные расходы, чтобы помочь финансировать национальный пакет поддержки домохозяйств в связи с растущими счетами за электроэнергию.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак, как сообщается, открыл дверь для потенциального налога на поставщиков нефти и газа после того, как он неоднократно отвергал эту политику, ссылаясь на опасения, что она может препятствовать инвестициям.
Цены на нефть колеблются выше 100 долларов за баррель после достижения многолетних максимумов в начале этого года.
Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 107,64 доллара во время утренних торгов в Лондоне, практически не изменившись в течение сессии, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки Brent не изменились на уровне 105,20 доллара.
Акции BP выросли более чем на 18% с начала года.
BP сообщила о значительном росте чистой прибыли за весь год в 2021 году, самом высоком уровне за восемь лет, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары. Мировой спрос на нефть снова вырос в прошлом году, при этом потребление бензина и дизельного топлива растет, поскольку потребители возобновляют поездки, а деловая активность восстанавливается на фоне пандемии коронавируса.
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