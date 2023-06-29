Обломки затонувшего Титана восстановлены, а Мадонна госпитализирована с инфекцией: утренний обзор

В последнее время струйный поток вызвал сильную жару в Техасе и лесные пожары в Канаде с необычными свойствами. Обнаружены останки и обломки подводной лодки «Титаник». Мадонна выздоравливает от «серьезной бактериальной инфекции».

Вот что вам нужно знать сегодня.

Реактивный поток похож на Ван Гога и кажется очень горячим

Поднимите руку, если вы входите в число более 100 миллионов человек, которые вчера столкнулись с нездоровым качеством воздуха или сильной жарой. В Техасе было так жарко, что температура в Национальном парке Биг-Бенд достигла 115 градусов, что выше, чем температура в Долине Смерти, зафиксированная на уровне 109 градусов.

Оказывается, струйный поток — полоса воздуха, которая вызывает изменения давления, определяющие погоду в Северной Америке, — является причиной как лесных пожаров в Канаде (и, следовательно, дыма, висящего над некоторыми частями Соединенных Штатов), так и палящего зноя.

По словам ученых, в последние недели струйный поток казался необычным и бессвязным, и это может быть одной из причин, по которой регионы дольше остаются более горячими.

Это информационный бюллетень буднего дня, чтобы начать свое утро. подписка здесь Чтобы получить его в свой почтовый ящик.

«Честно говоря, я затрудняюсь описать нынешнюю крупномасштабную модель планетарных волн», — написал в этом месяце Майкл Манн, климатолог из Пенсильванского государственного университета. «Честно говоря, это похоже на Ван Гога».

В мире, который становится теплее, «эти виды волнистых, пухлых узоров» в струйном течении «определенно соответствуют тому, что мы ожидаем видеть чаще», — сказала Дженнифер Фрэнсис, старший научный сотрудник Центра исследования климата Вудвелла в Массачусетсе.

Научный репортер о разделении Эван Буш Почему недавнее поведение струйного течения встревожило климатологов.

Узнайте больше о том, как экстремальные погодные условия влияют на Соединенные Штаты Техас находится между Долиной Смерти и пустыней Сахара. Одно из самых жарких мест на Земле На этой неделе.

На этой неделе. Ненастная погода также влияет на начало летнего туристического сезона. К сожалению, у вас очень мало прав Если ваш рейс задержан или отменен по причинам, не зависящим от авиакомпании.

Если ваш рейс задержан или отменен по причинам, не зависящим от авиакомпании. Сезон комаров и клещей может представлять особенно острую угрозу в этом году. Угадайте, почему.

Следите за нашим живым блогом, чтобы Последние новости о качестве воздуха и тепле в Америке. READ Пентагон осудил «безответственный» запуск российского спутника

Украинская мать проехала 3000 миль, чтобы вернуть сына

Слезное воссоединение Оксаны Стеценко с ее сыном Никитой недавно было показано в рекламе прокремлевского телевидения. Российские СМИ утверждают, что мать-украинка «потеряла связь» с мальчиком прошлой осенью, когда российские военные забрали 13 детей из школы-интерната в городе Кобянск, Украина.

Но Стеценко рассказал другую историю. «Они забрали наших детей и не имели права держать их там», — сказала она. Опыт Никиты является частью того, что Украина называет организованными и широкомасштабными усилиями России по стиранию украинской идентичности.

В интервью NBC News Стеценко Подробности болезненных месяцев Во время которого она понятия не имела, где находится ее сын, и о путешествии в 3000 миль, которое она проделала, чтобы вернуть Никиту домой, когда узнала, куда его увезли.

Четыре федеральных агентства, которые ДеСантис хочет сократить

В случае избрания президентом губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что будет стремиться закрыть четыре федеральных агентства в рамках усилий по сокращению правительства. «Мы будем заниматься образованием, мы будем заниматься торговлей, мы будем заниматься энергией, мы будем заниматься налоговой службой», — сказал он в интервью Fox News. И У него что-то другое на уме Если Конгресс не будет работать с ним, чтобы помочь реализовать его план.

Очевидная попытка ДеСантиса сместиться вправо от Дональда Трампа по ряду вопросов. Это также включало неожиданное вето Вчера законопроект о реформе уголовного правосудия Флориды получил поддержку обеих партий.

Обломки субтитана, извлеченные из океанских глубин

Представители Береговой охраны США заявили, что затонувшие обломки Титана вместе с предполагаемыми человеческими останками были извлечены с глубины 12 500 футов. Автомобиль с дистанционным управлением поднял обломки после более чем недели поисков судна с пятью пассажирами, которое привлекло внимание всего мира. Пока неясно, что было восстановлено, Можно увидеть один особенно большой кусок К нему прикреплено несколько больших проводов.

Мадонна госпитализирована после заражения бактериальной инфекцией

Поп-звезда Мадонна отложит свой предстоящий тур, поскольку она выздоравливает от бактериальной инфекции, которая привела к «многодневному пребыванию» в отделении интенсивной терапии, сказал ее менеджер. Ожидается, что 64-летняя поп-звезда поправится. Вот что мы знаем ее госпитализации.

▼ спикер дня

Anheuser-Busch продолжит поддерживать …

… сообщество ЛГБТК, сказал генеральный директор Брендан Уитворт, несмотря на недавнюю негативную реакцию против Bud Light. «Я думаю, что обсуждение вокруг Bud Light отошло от пива, и разговор стал спорным. На самом деле Bud Light здесь не место», — сказал Уитворт в эфире CBS Morning. Хит бизнеса компании Это один из немногих случаев за последние годы, когда онлайн-обратная связь привела к заметному спаду для крупного бренда.

^ Кратко о политике

Тикающие бомбы: В нескольких недавних постановлениях Верховный суд неожиданно присудил победу либеральным защитникам по закону о выборах, избирательным правам меньшинств и проблемам коренных американцев. Но эти достижения могут быть мимолетными.

Хантер Байден: Президент Джо Байден дал понять своим ближайшим помощникам, что не только отвергнет любые политические советы о том, что он пытается ограничить публичные выступления своего сына, но и не хочет слышать такие предложения. Его сообщение, как описано в одном источнике: «Руки прочь от моей семьи».

Матери за свободу: Все основные кандидаты в президенты от Республиканской партии на этой неделе отправятся в Филадельфию, чтобы выступить с речью. Одна из сильнейших фракций Республиканская партия: Родители.

▼ Подбор персонала

Его 27-й раз не был очарованием

Лян Ши, 56-летний миллионер, уже 40 лет пытается получить удовлетворительный балл на изнурительном вступительном экзамене в китайский колледж, известном как Гаокао. Я восхищаюсь только интеллектуалами. С детства я благоговею перед знаниями и хорошо образованными людьми». Он рассматривает возможность прекращения. — Дженнифер Джетт, Цифровой редактор Азии

▼ Если вы пропустили это

Питчер «Нью-Йорк Янкиз» Доминго Герман Он провел 24-ю идеальную игру в истории MLB. в победе над «Окленд Атлетикс» со счетом 11:0.

Смертельные отбойные течения в Панхандле во Флориде Она ответственна за 12 очевидных случаев утопления. в течение последних двух недель.

Военный конфликт с Китаем из-за Тайваня отбросит мировую экономику на десятилетия назад из-за Серьезный сбой в цепочке поставок микрочиповодин из ведущих производителей на острове.

Overstock.com Будет перезапущена Bed Bath & Beyond После покупки интеллектуальной собственности розничным торговцам товарами для дома. Клиенты могут рассчитывать на обновленный веб-сайт, мобильное приложение и программу лояльности.

Видео с нательной камеры с группового фото В торговом центре в Аллене, штат Техас, показано, как офицер преследует и убивает стрелка.

13-летняя австралийская девочка. Она стала первой женщиной-скейтбордисткой получить «720» на соревнованиях — и совершил подвиг, опередив пионера этого вида спорта Тони Хока.

▼ Выберите: онлайн-покупки, упрощенный

Если вы не получаете комфортный ночной сон, наматрасник может помочь вам преобразить вашу кровать с минимальным бюджетом. Выбор правильного положения зависит от вашего основного положения во сне, а также от твердости и толщины верхнего листа. здесь Лучшее постельное белье 2023 год, по мнению экспертов.

Запишитесь на Подборку Эксклюзивные обзоры и материалы для покупок от NBC Select.

Спасибо, что прочитали сегодняшнюю утреннюю сводку. Сегодняшнюю рассылку подготовила для вас Элизабет Робинсон. Если вы поклонник, пожалуйста, отправьте ссылку своей семье и друзьям. Они могут подписаться здесь.