Обломки испытаний противоспутниковой системы создают «плохое соседство» на низкой околоземной орбите: аналитик

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НЬЮ-ЙОРК. Три поломки спутников — две из которых были вызваны испытаниями противоспутниковой ракеты — стали причиной большого процента опасных обломков на самой известной недвижимости на низкой околоземной орбите, создав там особенно «плохой район», по словам наблюдателей за дорожным движением. , пространство в LeoLabs.

«Вот почему противоспутниковые системы плохие», — заявил в среду на Пятом саммите по космической устойчивости фонда «Безопасный мир» Рахит Бхатиа, руководитель отдела исследований и анализа космической безопасности в LeoLabs.

Данные компании, которая использует радиолокационную группировку и сложное программное обеспечение для отслеживания объектов и НОО и прогнозирования вероятности серьезных столкновений, подчеркивают повышенный риск для операторов, вызванный: ; Аналогичное уничтожение России Вселенной 1408 в 2021 году; и случайное столкновение Космоса 2251 с Иридиумом в 2009 году.

Вместе эти три орбитальных разделения составляют 15 процентов мусора, отнесенного ко всем околоземным орбитам с тех пор, как американские военные начали вести учет в конце 1950-х годов, сказал Бхатиа. Генерал Джеймс Дикинсон заявил в феврале, что Космическое командование США, которое в настоящее время отвечает за наблюдение за небом, отслеживает около 41 000 космических объектов размером более 10 сантиметров.

Более того, накопление космического мусора создало то, что Бхатиа называет «плохим районом» в пределах от 700 до 900 километров от низкой околоземной орбиты, район, который становится все более переполненным из-за появления массивных созвездий, таких как спутники связи SpaceX Starlink. Эта орбитальная высота также используется Агентством космического развития для запланированного транспортного уровня от 300 до 500 высокоскоростных коммуникационных птиц большого объема.

Ряд правительственных и военных официальных лиц США, выступая здесь на мероприятии «Безопасный мир», удвоили настойчивость Вашингтона в отношении добровольного моратория на разрушительные испытания противоспутниковой ракеты в преддверии последнего заседания Открытой рабочей группы Организации Объединенных Наций (OEWG). . ) по уменьшению космических угроз, который проходит с 28 августа по сентябрь. 1 — Эта рабочая группа впервые пытается прийти к соглашению по своду правил, ограничивающих военные действия в космосе для поддержания мира в космосе.

Например, Эрик Десайлес, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению требований, сделал несколько пугающих заявлений об опасностях, создаваемых космическим мусором, создаваемым противоспутниковыми системами, во время своей вступительной речи на саммите в среду.

Он сказал, что российские и китайские тесты ответственны за «около 20 процентов» предупреждений о «столкновении», то есть прогнозов возможного столкновения двух космических объектов в 2022 году.

Данные Космического командования показывают, что в 2022 году было 1486 стыковок с МКС, сказал Дезотельс, «что на 233 процента больше, чем в 2021 году. Станция дважды в прошлом году».

Более того, сказал он, «этот мусор сократит срок службы спутников, потому что они используют топливо для маневрирования. Это увеличит расходы компаний и правительств… Мы, очевидно, хотим этого избежать».

Орган Белого дома, координирующий научную политику, Национальный совет по науке и технологиям, в конце марта поручил Министерству обороны и Государственному департаменту «уделить приоритетное внимание устойчивому доступу» к низкой околоземной орбите — в рамках межведомственной стратегии по поддержке всего правительства. исследовательская деятельность в самом низком масштабе в мировом космическом пространстве, с высоты примерно 2000 км вниз примерно до 100 км.

Правительство США также настаивает на добровольном моратории на испытания ракет, уничтожающих спутники, и представляет резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую страны в одностороннем порядке соблюдать то, что было принято в декабре, когда 155 из 193 государств-членов ООН проголосовали за.

Десотель отметил, что по резолюции было девять голосов «против»: «Россия и Китай, а затем их ближайшие союзники, [including] Куба, Иран, Сирия и Нигерия».

Однако, как объяснила Одри Шеффер, директор по космической политике Совета национальной безопасности, в программном выступлении на Всемирном саммите по безопасности во вторник, резолюция не является обязательным обещанием для подписавших ее сторон.

Он не связывает страны стандартами. Он призывает государства взять на себя обязательства по этому стандарту на национальном уровне». [direct-assent ASAT] Ракетные испытания, нам нужна критическая масса стран, чтобы взять на себя это обязательство».

На данный момент 13 стран присоединились к Соединенным Штатам и официально обязались прекратить испытания.

Генерал-лейтенант Джон Шоу, заместитель командующего Spacecom, заявил в среду на саммите Secured World Summit, что Пентагон решительно поддерживает идею отражения, поскольку это отвечает интересам военных.

«Министерство обороны было активным и ранним сторонником приостановки испытаний», — сказал он.

Кроме того, правительство США подталкивает штаты к соблюдению запрета на испытания OEWG.

Десотель подчеркнул, что правительство США представило семь критериев на рассмотрение Рабочей группы открытых экспертов и надеется, что другие поддержат их. Он отметил, что это включает в себя шаг, который сделает мораторий на испытания противоспутникового оружия «шагом вперед», призвав страны «рассмотреть вопрос о воздержании от всех экспериментов или действий, которые могут привести к образованию мусора, включая преднамеренное образование мусора». обломков».

Хотя правительственные чиновники и эксперты, участвующие в Открытой рабочей группе открытого состава (OEWG), говорят, что перед встречей стоит непростая задача убедить бескомпромиссную Москву согласиться на любые новые стандарты, есть чувство оптимизма, что дела идут в правильном направлении.

По словам этих источников, одной из идей, которая может победить на недавнем заседании Открытой рабочей группы экспертов, является идея проведения последующей серии заседаний рабочей группы открытого состава для развития идей с большим количеством поддержка, такая как необходимость для государств работать с «должным вниманием» к другим в космосе и улучшенные консультативные меры.

«И это неплохо», — сказала Виктория Самсон из Secure World в интервью Breaking Defense.