Автор Эдит М. Ледерер | Агентство новостей

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ — Россия в понедельник обвинила Запад в «возрастании напряженности» из-за Украины и заявила, что Соединенные Штаты привели к власти в Киеве «чистых нацистов», поскольку Совет Безопасности ООН провел бурные и агрессивные дебаты по поводу наращивания Москвой сил вблизи Киева. южный сосед. .

Посол США Линда Томас Гринфилд в ответ заявила, что растущие военные силы России, насчитывающие более 100 000 военнослужащих вдоль границ Украины, стали «крупнейшей мобилизацией» в Европе за последние десятилетия, добавив, что наблюдается рост кибератак и российской дезинформации.

«Они пытаются без какой-либо фактической основы представить Украину и страны Запада агрессорами, чтобы придумать предлог для нападения», — сказала она.

Резкие перепалки в Совете Безопасности произошли после того, как Москва проиграла попытку сорвать встречу и сократить разрыв между двумя ядерными державами. Это было первое открытое заседание, на котором публично выступили все герои украинского кризиса, хотя самый влиятельный орган ООН не предпринял никаких действий.

По словам трех представителей администрации Байдена, через несколько часов российское правительство направило письменный ответ на предложение США, направленное на урегулирование кризиса. Все чиновники говорили на условиях анонимности. Представитель Госдепартамента отказался сообщить детали ответа, заявив, что «публичные переговоры бесполезны» и что они оставят на усмотрение России обсуждение встречного предложения.

Хотя на этой неделе ожидается больше дипломатии на высоком уровне, переговоры между Соединенными Штатами и Россией до сих пор не смогли снизить напряженность в связи с кризисом, поскольку Запад заявляет, что Москва готовится к вторжению. Россия отрицает, что планирует нападение. Он требует обещаний, что Украина никогда не вступит в НАТО, прекращения размещения оружия НАТО у границ России и отступления сил альянса из Восточной Европы. НАТО и США называют таких непрофессионалами.

Посол России Василий Небензя обвинил США во вмешательстве во внутренние дела его страны и поиске «классического примера мегафонной дипломатии».

В ответ Томас Гринфилд заявил, что за последние несколько недель США провели более 100 частных встреч с российскими официальными лицами, а также европейскими и украинскими коллегами и что «настало время» для публичного обсуждения.

Что касается утверждения России о том, что Соединенные Штаты созвали встречу, чтобы заставить всех членов Совета чувствовать себя неловко, она ответила: «Представьте, как вам было бы неудобно, если бы у вас на границе сидело 100 000 солдат».

После того, как совет дал зеленый свет встрече, Небензя обвинил администрацию Байдена в «нагнетании напряженности и риторике и провоцировании эскалации».

«Ты почти тянешь за это», — сказал он в своем обращении к совету, глядя на Томаса Гринфилда. «Вы хотите, чтобы это произошло. Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите превратить свои слова в реальность».

Он обвинил Соединенные Штаты в свержении прокремлевского президента в Киеве в 2014 году, заявив, что это привело к власти «националистов, экстремистов, русофобов и чистых нацистов» и создало существующую вражду между Украиной и Россией.

«Если они этого не сделают, мы все равно будем жить в духе добрососедства и взаимного сотрудничества», — сказал Небензя. Однако кое-кому на Западе такой позитивный сценарий явно не нравится. То, что происходит сегодня, — это очередная попытка вбить клин между Россией и Украиной».

Небензя вышел из зала заседаний, когда начал говорить посол Украины Сергей Кислица. «Как долго Россия будет давить, продолжать очевидную попытку загнать Украину и ее партнеров в ловушку Кафки?» — спросила Кислица.

Голосование согласилось провести открытое собрание 10-2, Россия и Китай выступили против, а Индия, Габон и Кения воздержались. Для продолжения собрания требовалось девять голосов «за».

Соединенные Штаты и их союзники настаивали на том, чтобы встреча состоялась в понедельник, в последний день чередующегося председательства Норвегии в Совете, до того, как Россия вступит в должность во вторник в феврале.

Любое заявление или резолюция Совета Безопасности крайне маловероятны, учитывая право вето России и ее отношения с другими членами Совета, включая Китай.

После того, как все 15 членов совета выступили, они снова поссорились между Соединенными Штатами и Россией, при этом Томас Гринфилд сказала, что она «разочарована» в замечаниях Небензиа, подчеркнув, что российские угрозы агрессии были «провокационными».

«Я просто говорю России: ваши действия будут говорить сами за себя», — сказал посол США.

Небензя ответил: «Все, что мы хотели сказать, есть в нашем сегодняшнем заявлении. Однако мы действительно не понимаем, о каких угрозах, провокациях и эскалации идет речь в России».

Президент США Джо Байден заявил в своем заявлении, что встреча стала «важным шагом в сплочении мира, чтобы высказаться единым голосом», отказаться от применения силы и попытаться снизить эскалацию военных действий.

В начале встречи в Белом доме с правящим эмиром Катара Байден сказал, что Соединенные Штаты продолжают заниматься «непрерывной дипломатией», но «мы готовы, что бы ни случилось».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не добились ощутимого прогресса в ослаблении напряженности на своей встрече в Женеве в начале этого месяца. Ожидается, что они поговорят по телефону во вторник, сообщает МИД России. Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел подтвердил российскую версию.

Байден предупредил президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре в четверг, что существует «явная вероятность» того, что Россия может начать вторжение в феврале, но украинский лидер попытался преуменьшить опасения войны, заявив, что тревога Запада по поводу надвигающегося вторжения заставила многих инвесторов в финансовые рынки страны, чтобы извлечь выгоду из.

«Мы не наблюдаем большей эскалации, чем раньше», — заявил Зеленский в пятницу, обвинив наращивание российской военной мощи в попытке Москвы оказать «психологическое давление» и посеять панику.

В офисе Джонсона сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину во вторник для переговоров с Зеленским, а также поговорит с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его «отступить». Джонсон говорит, что рассматривает возможность отправки сотен британских военнослужащих в страны НАТО в Балтийском регионе в качестве демонстрации силы.

В воскресенье председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор Боб Менендес заявил, что в случае нападения законодатели хотят, чтобы Россия столкнулась с «матерью всех санкций». Это включает в себя действия против российских банков, которые могут серьезно подорвать российскую экономику и увеличить летальную помощь украинским военным.

Понятно, что рассматриваемые санкции будут намного сильнее тех, которые были введены после аннексии Россией Крыма у Украины в 2014 году. Эти санкции были признаны неэффективными.

Менендес также упомянул о возможности превентивных санкций до любого вторжения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что администрация поощряет двухпартийные усилия в Конгрессе, направленные на то, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Администрация ранее выражала обеспокоенность тем, что упреждающие санкции могут уменьшить ее влияние на Россию, но Белый дом стал теплее относиться к этой перспективе, когда Комитет по международным отношениям начал действовать.

«Мы считаем, что санкции могут быть эффективным сдерживающим фактором, и массовые распродажи на российских рынках отражают наше послание России», — сказал Псаки.

Авторы Associated Press Владимир Исаченков в Москве, Амер Мадани и Мэтью Ли в Вашингтоне и Джилл Лоулесс в Лондоне внесли свой вклад в этот отчет.