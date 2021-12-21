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Обнародовано обновление Final Fantasy XIV Endwalker 6.01; Раскрыто снаряжение для рейда Пандемон

21 декабря, 2021
Artem Sokolov

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Final Fantasy XIV в настоящее время недоступна для довольно продолжительного обслуживания в рамках подготовки к обновлению 6.01, которое выйдет сегодня в 2:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

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Final Fantasy XIV в настоящее время недоступна для довольно продолжительного обслуживания в рамках подготовки к обновлению 6.01, которое выйдет сегодня в 2:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

В рамках процесса обновления Square Enix выпустила файл Полные примечания к патчу для обновления.

Как было объявлено ранее, рейд Pandaemonium: Asphodelos будет добавлен в обычном режиме, включая четыре круга.

Серия квестов, которые дадут вам доступ, начинается с квеста под названием The Crystal from Beyond, представленного NPC Nemjiji в Old Sharlayan (X: 9.6 Y: 11.9).

Чтобы получить доступ, у вас должен быть средний уровень предметов 565 или выше. Завершение четырех кругов рейда позволит вам заработать жетоны, которые можно обменять на набор доспехов и оружия, которые вы можете увидеть в галерее ниже, вместе с несколькими скриншотами из квеста.

Подземелья между 81 и 89 уровнями увеличивают их награды в виде опыта, и то же самое касается заполнения счетов тегов новичков, помощников и старших гильдий.

Последняя фантазия XIV В настоящее время доступно для PlayStation 4, PS5 и ПК. Обновление до PS5 предлагается бесплатно тем, кто владеет версией PS4. в Расширение Endwalker Он был освобожден две недели назад.

Всего несколько дней назад мы узнали, что Игра оказалась настолько успешной, что Square Enix пришлось приостановить продажу.Чтобы уменьшить перегрузку сервера.

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