Обнародован Call of Duty 2023 — в комнату игроков НБА

Поклонникам, жаждущим информации о Call of Duty 2023, придется подождать еще немного, но если вы звезда НБА, вы можете получить внутреннюю информацию прямо сейчас. На выходных игроки, участвующие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, получили эксклюзивный взгляд на Call of Duty 2023, который может быть полностью раскрыт в течение следующего месяца или около того.

Конечно, это не первый раз, когда такого рода разоблачения происходят за закрытыми дверями. В социальных сетях несколько парней Делитесь фотографиями или видео Со стенда, где это видно, но ничего не представлено, кроме основного логотипа, который только можно вообразить. В комнате даже есть станции, настроенные для игры в Call of Duty, но кадры показывают, что игроки сидят с Warzone или Modern Warfare II.

Один шаг

По общему признанию, трудно восхищаться Call of Duty 2023, о котором мы сообщали как «Modern Warfare III» ранее в этом году, учитывая недавний послужной список серии Call of Duty. Например, Modern Warfare II была достаточно хороша, но она была грубой по краям и быстро изнашивалась из-за определенных решений, сделанных с такими вещами, как SBMM.

Вдобавок ко всему, Warzone 2.0 была выпущена с ошибками и сразу же отключила ряды сообщества, и чем меньше мы говорим о Call of Duty: Vanguard 2021 года, тем лучше.

Но сейчас все взоры обращены на Call of Duty 2023, чтобы немного оживить игру. Сообщество может увидеть множество изменений в формуле, из-за которой они отказались от участия в сериале за последний год, но прислушается ли Activision к крикам сообщества в целом?

Чего вы ждете от Call of Duty 2023?

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