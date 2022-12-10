Обновление безопасности для Samsung Galaxy Z Fold от 4 декабря 2022 г.

Ранее на этой неделе Samsung Компания выпустила обновление безопасности для Galaxy Z Fold 4 за декабрь 2022 года., но был ограничен устройствами в США. Теперь обновление пришло к Galaxy Z Fold 4 на большем количестве рынков, включая Европу и Индию.

Последнее обновление программного обеспечения Галактика Z Сложите 4 Это идет с версией прошивки F936BXXS1BVKC. Он доступен по всей Европе и Индии. приносит Патч безопасности за декабрь 2022 г. что Устранены 93 уязвимости безопасности, обнаруженные в смартфонах Samsung. и таблетки. Новое обновление может также включать общие исправления ошибок и улучшения стабильности.

Если вы являетесь пользователем Galaxy Z Fold 4 в Европе или Индии, вы можете установить последнее обновление безопасности на свой телефон, перейдя по следующему адресу настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Вы тоже можете Загрузите новый файл прошивки из нашей базы данных прошивок. и прошить вручную.

Samsung Несколько месяцев назад компания выпустила Galaxy Z Fold 4 с One UI 4.1.1 на базе Android 12L. Складной смартфон уже получил обновление One UI 5.0 на базе Android 13 несколько недель назад. В будущем он получит еще три обновления ОС Android.

Если вы хотите купить лучшие технические подарки на это Рождество, загляните сюда. Путеводитель по праздничным подаркам на 2022 годгде мы перечислили лучшие продукты Samsung, которые можно купить в этом году.