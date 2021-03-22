Обновление интерьера Tesla Model S раскрывает пользовательский интерфейс V11, «режим перетаскивания», «умный сдвиг» и многое другое.

Недавнее видение обновления Tesla Model S дало то, что могло быть первым взглядом на потенциальную версию 11 пользовательского интерфейса программного обеспечения, а также на некоторые из его функций. Изображения также показали, как Tesla может использовать информационно-развлекательную систему Cybertruck 17 для модернизации Model S и ее комплекта.

В сообщении в r / TeslaMotors subredditВ восторге от электромобилей U / FridayTheDog111 Обратите внимание, что фотографии были сделаны в одном из двух модификаций Model S с пробегом, которые ехали из Феникса во Фремонт. Энтузиаст электромобилей не упомянул, где он столкнулся с автомобилем, хотя, похоже, фотографии были сделаны с помощью Kettleman Supercharger.

Взгляд на фотографии, которыми поделились энтузиасты электромобилей, показывает, что программное обеспечение V11 будет иметь некоторые изменения пользовательского интерфейса по сравнению с V10. Трехмерный автомобильный аватар, который выглядит такого же размера, как 3-модель и Y-модель, был отображен на панели приборов. Это означает, что визуализация движения предстоящего автомобиля будет отображаться на приборной панели, как и у его предшественника.

Дополнительный экран недвижимости предоставлен 17 ″ Информационно-развлекательная система Выглядит это замечательно, о чем свидетельствует поддержка дисплеем различных элементов пользовательского интерфейса. Но как бы интересно это ни было, на последних фотографиях действительно застряли некоторые функции, включенные в меню «Вождение» новой модели S. На фотографиях можно увидеть новые функции, такие как «Smart Shift», «индивидуальное» размещение вариант ускорения “Безумный” на панели перетаскивания.

Хотя Tesla еще не объявила о характере новых функций, «Smart Shift», похоже, имеет отношение к сообщению, которое Илон Маск недавно упомянул в Twitter. В своем твите генеральный директор Tesla указал, что обновление Model S сможет работать без трансмиссии. Позднее просочившееся электронное письмо предоставило дополнительные сведения об этой функции, причем Маск заявил, что система будет Использование камер автопилота Определяет, должно ли транспортное средство находиться на парковке, на нейтрали, задним ходом или при движении. Эти возможности, кажется, отвечают всем требованиям для «умной смены».

«Сумасшедшее» ускорение – это возврат к временам Model S P85D, варианта полностью электрического флагманского седана, который может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 3,2 секунды. Безумный режим частично виноват в том, что владельцы Tesla делятся видео с пассажирами. Испытайте ускорение S-модели. в первый раз. «Режим фаркопа», учитывая его прозвище, похоже, указывает на функцию, которая позволяет водителям снимать свою Model S с наилучшими возможными характеристиками.

Однако тот факт, что на последних фотографиях с обновлением S-модели нет никаких «дымных» намеков, указывает на то, что автомобиль представляет собой двухмоторный полный привод с большим диапазоном. Однако стоит также отметить, что недавние изображения продемонстрировали только несколько экранов и функций, которые были доступны в программном обеспечении Model S Refresh V11. Вероятно, другие функции, особенно те, которые будут уникальными для S Plaid, более интересны.

Посмотрите, как обновление Tesla Model S выполняет трехточечный разворот перед ускорением в видео ниже.

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