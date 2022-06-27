ОБНОВЛЕНИЕ НОВОСТЕЙ В ПРЯМОМ ЭТАПЕ: генеральный директор GE Калп берет на себя ответственность за авиационный бизнес в преддверии тройного разделения

Сейчас может показаться подходящим моментом для руководителей центральных банков собраться вместе и поискать способы вывести свои экономики из глобального инфляционного кризиса. Поэтому мы благодарим Бога за ежегодный Форум Европейского центрального банка по центральным банкам, собрание среди особняков в красивом португальском городе Синтра на Ривьере для обсуждения проблем денежно-кредитной политики в быстро меняющемся мире: название, которое, как признают регулирующие органы, было согласовано лишь недавно. учитывая быстро меняющийся мир, с которым он столкнулся.Экономика еврозоны сейчас. Председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл, председатель Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли входят в список выступающих в первом списке.

Новой темой на этой неделе стали геополитические пики. НАТО встречается в Мадриде во вторник для трехдневных дискуссий, в том числе о своем расширении после вторжения России в Украину. Сохранение поддержки Украины, укрепление партнерских отношений и сохранение открытых дверей, а также продвижение трансатлантического единства являются одними из тем для обсуждения.

На этой неделе также отмечается День Конституции Украины, официальный праздник страны, посвященный основанию независимого государства в 1996 году.

Говоря об отделении, ожидается, что во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен подробно расскажет, как она планирует провести второй референдум о независимости. Прочтите отличное мнение Роберта Шримсли, чтобы понять причины, по которым осетр решил сделать это сейчас. Будущее Британии — тема конференции в Лондоне, организованной совместно Институтом Тони Блэра и Проектом Британия, что-то среднее между предвыборной группой и мозговым центром.

Конечно, реорганизация штатов — спорный акт, который, несомненно, будет обсуждаться в пятницу, в 25-ю годовщину передачи Гонконга Соединенным Королевством Китаю. История журналиста, ставшего политическим активистом, Клаудии Мо, убедительно рассказанная в журнале FT в эти выходные, напоминает о битвах, которые велись и в конечном итоге были проиграны теми, кто стремился сохранить автономию городского региона в последнюю четверть века, хотя это не остановит протестующих. на улицу в пятницу.

На этой неделе также будет следующая волна британского летнего недовольства, когда адвокаты выйдут в понедельник в знак протеста против сокращения юридического финансирования, хотя Министерство юстиции настроено скептически, заявляя, что юридическая помощь по уголовным делам увеличивается на 135 миллионов фунтов стерлингов в год. Почтовые работники могут последовать за юристами к линиям пикетов, поскольку на этой неделе профсоюз работников связи рассылает бюллетени для голосования за промышленную забастовку более чем 115 000 своих членов.

Вам нужно немного развлечений? Что ж, это хорошая неделя для крупных спортивных турниров с началом Уимблдона и двух недель на Тур де Франс, который стартует в этом году в Копенгагене. The Financial Times также опубликовала собственный список рекомендаций для чтения летом.

экономические данные

Потребительское доверие, инфляция и данные о ВВП на этой неделе дадут некоторое представление об эффективности различных мер ужесточения денежно-кредитной политики и, несомненно, дадут пищу для размышлений центральным банкам Синтры.

На этой неделе центральные банки Швеции и Венгрии принимают решения по процентным ставкам.

комп

Более тихая неделя для корпоративных объявлений. Все самые важные объявления о доходах приходят из Соединенных Штатов. Инвесторов глобального спортивного бренда Nike может больше интересовать команда высшего руководства, чем цифры. Глава отдела разнообразия Nike Фелиция Майо покинет компанию в конце следующего месяца, проработав всего два года на этой должности.

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