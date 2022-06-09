Министр науки, исследований и инноваций заявил, что Великобритания подготовила «альтернативу» научным программам ЕС, поскольку переговоры о членстве зашли в тупик.

«В этой стране мы проголосовали за выход из Европейского валютного и политического союза», — сказал Джордж Фриман из Financial Times. Инвестиции в космос Конференция по четвергам.

Фриман сказал, что большинство его избирателей проголосовали за выход из Европейского Союза, но «никогда не хотели покидать Европейскую сеть науки, культуры, искусства, обороны и безопасности».

«В протоколе Северной Ирландии есть механизм для разрешения споров, но нет механизма для использования Horizon, Euratom и Copernicus в качестве инструмента переговоров», — сказал он, имея в виду научные программы ЕС.

В среду Фримен посетил Брюссель в последней отчаянной попытке убедить ЕС открыть участие Великобритании, что было согласовано в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

«Вчера в шестой раз мне отказали во встречах с комитетом», — сказал Фриман. «Если нам откажут во въезде в «Коперник», я полон решимости воспользоваться этой возможностью, чтобы вложить те же деньги… в работу с другими странами и в развитие сильного коммерческого сектора для наблюдения за Землей».

Фримен сказал, что Великобритания перейдет к «плану Б», если ее членство в совместных научных предприятиях не будет решено «в ближайшие несколько недель и месяцев». «Мы находимся в изоляции уже 18 месяцев, и я не могу позволить нашим научным, исследовательским и промышленным секторам выйти из-под контроля… без какой-либо безопасности и доверия.