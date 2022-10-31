Обновление о толпе на Хэллоуин в Сеуле: по меньшей мере 153 человека погибли в волне толпы, говорят официальные лица.

По словам южнокорейских официальных лиц, по меньшей мере 153 человека погибли и 82 получили ранения в результате столкновения с толпой во время празднования Хэллоуина в Сеуле, поскольку число погибших в результате трагедии продолжает расти.

Национальное пожарное управление сообщило, что большинству жертв было около 20 лет. ABC News подтвердили, что среди 19 погибших иностранцев были двое американцев.

Спасатели ждут на носилках на месте происшествия, когда десятки людей получили ранения в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

Тусовщики покидают место, где несколько человек погибли и получили ранения в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

Среди пострадавших директор школы Эли Капилото, Об этом он заявил в воскресенье.

«Энн, студентка младшего курса медсестер из северного Кентукки, в этом семестре учится в Южной Корее по образовательной программе за границей. В этом семестре у нас также есть два других студента и преподаватель. С ними связались, и они в безопасности», — сказал Капилото. .

«Мы связались с семьей Анны и предложим любую возможную поддержку — сейчас и в ближайшие дни — когда они справятся с этой невыразимой потерей», — добавил он. «Мы будем там для тех в нашем сообществе, которые знали и любили Энн. У нас также есть приблизительно 80 южнокорейских студентов в Великобритании — члены нашего сообщества — которым понадобится наша поддержка».

20-летний Стивен Плесси из Джорджии также был идентифицирован как одна из жертв.

Его отец, Стив Плесси, сказал ABC News, что «мир стал темнее без Стивена».

«Прошлой ночью мы получили звонок, который ни один родитель никогда не должен получать, — говорится в заявлении Стива Плесси. — Наш дорогой сын Стивен скончался в результате этого ужасного события в Южной Корее, когда он учился за границей в течение семестра. Мы потрясены и спрашиваем за ваши молитвы».

Государственный университет Кеннесо, где также учился Стивен Плесси. выступил с заявлением, говоря, что он был специалистом по международному бизнесу и одним из 11 студентов университета в Южной Корее в рамках программы обучения за границей. Университет короля Сауда сообщил, что поступили сообщения о безопасности других студентов.

«От имени всего сообщества штата Кеннесо наши мысли и молитвы обращены к семье и друзьям Стивена, которые оплакивают эту непостижимую потерю», — сказала президент Кэти Швейг. «Мы связались с семьей Стивена и предоставили им все доступные университетские ресурсы».

Официальные лица заявили во время более раннего обновления, что в давке опасались новых смертей, когда число погибших достигло 120 убитых и 100 раненых.

Мужчина получает медицинскую помощь от членов спасательной команды на месте, где десятки людей получили ранения в результате давки во время фестиваля Хэллоуин в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

Медицинский персонал ухаживает за человеком на носилках после того, как десятки людей были ранены в давке после того, как люди собрались на узких улицах в городском районе Итхэвон, чтобы отпраздновать Хэллоуин, в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Энтони Уоллес/AFP через Getty Images

Агентство сообщило, что многие из пострадавших были доставлены в местные больницы с остановкой сердца после экстренной сердечно-легочной реанимации.

По словам свидетелей, жертвы произошли в субботу вечером в развлекательном районе Итхэвон, когда большая толпа ринулась вперед в узкие улочки этого района.

Власти сообщили, что первое сообщение о происшествии поступило около 22:20 по местному времени. Спасателям потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать из-за большого скопления людей.

Более 100 000 человек собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе, известном как ночные клубы. В этом районе есть бары, расположенные вдоль узких переулков вдоль главной улицы. По словам очевидцев, в этих кривых и перекошенных переулках застревали люди.

Видео с места происшествия показало крупную чрезвычайную ситуацию и реакцию полиции в этом районе, поскольку на месте происшествия все еще собиралась толпа людей, некоторые из которых были в форме. СЛР можно увидеть на улице.

Чиновники заявили, что причина скопления людей расследуется.

Зрители, полиция и медицинский персонал собираются после того, как десятки людей были ранены в давке после того, как люди заполнили узкие улочки в городском районе Итхэвон, чтобы отпраздновать Хэллоуин, в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Чон Юн Джи / AFP через Getty Images

Люди сидят на улице после спасения на месте десятков пострадавших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

«Просто стало так страшно».

Джанель Стори, американка, живущая в Южной Корее с 2016 года, рассказала ABC News, что этот район обычно переполнен, особенно во время Хэллоуина. Но это был «другой уровень».

«Впервые после пандемии нам действительно удалось выбраться», — сказала она. «Итэвон известен тем, что там очень многолюдно, но такого уровня я еще не видел».

Спасательные бригады работают на месте, где десятки людей получили ранения в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

Вещи жертв видны на месте происшествия: десятки людей получили ранения в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея, 30 октября 2022 года. Ким Хон Джи/Reuters

По ее словам, Стори и ее подруга прыгали в баре, когда она начала снимать толпу около 22:30.

«Именно тогда я увидела перед собой эту массу людей, которым нравится бегать, толкаться и двигаться быстро, а потом они кричат ​​и любят паниковать», — сказала она. «Мы как бы вставали и медленно. А потом это случилось. Бац! Эта стена людей подошла к нам».

Она продолжила: «Я прекратила снимать, потому что стало очень страшно».

Стори сказала, что слышала, как другие прохожие говорили, что люди теряют сознание. Когда они попытались направиться к станции метро, ​​они увидели пожарные машины, машины скорой помощи и полицейские машины, после чего благополучно вернулись домой.

«Я не могу поверить, что это произошло, — сказала она. — Я не знаю, как». «Это просто странно».

«душераздирающие» отчеты

Соединенные Штаты предложили свою поддержку Южной Корее после трагедии.

«Сообщения из Сеула душераздирающие», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал в твиттере. «Мы думаем обо всех тех, кто потерял близких, и надеемся на скорейшее выздоровление раненых. Соединенные Штаты готовы оказать Республике Корея любую поддержку, в которой она нуждается».

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден выразили «глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в Сеуле».

«Мы скорбим о народе Республики Корея и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении президента. «Союз между нашими двумя странами никогда не был более ярким и динамичным, а отношения между нашими народами крепче, чем когда-либо. Соединенные Штаты поддерживают Республику Корея в это трагическое время».

Николас Серроне из ABC News внес свой вклад в этот отчет.