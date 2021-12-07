Обновление прошивки Pixel Buds A-Series добавляет ползунок низких частот

С тех пор, как Google выпустил самые дешевые Pixel Buds в июнеЕдинственное обновление, которое выпустила компания, — это исправление ошибки размера. три месяца назад. Pixel Buds A-Series теперь получает три новые возможности с обновлением прошивки, а также Откажитесь от функции телефона Pixel.

Для начала, новый ползунок в приложении Pixel Buds в настройках / сопутствующем приложении позволяет настраивать низкие частоты от -1 до +4. В результате на устройствах Android 6.0+ «вдвое больший диапазон низких частот»:

Вы можете быстро отрегулировать, чтобы увеличить уровень низких частот на 4 уровня с опциями разной величины или уменьшить уровень низких частот по сравнению с текущими настройками по умолчанию.

Между тем, переключение компенсации громкости в настройках звука улучшит низкие и высокие частоты при более низких уровнях громкости.

Google тоже Продвигает Усовершенствованный переключатель устройства, который будет «искать и подключать второе устройство к последнему подключенному устройству при отключении от зарядного устройства, если последнее подключенное хост-устройство недоступно».

Наконец, есть «общие исправления ошибок и улучшения стабильности». Эта новая прошивка — в настоящее время — 3.223.0 — будет развернута в Pixel Buds A-Series «в ближайшие дни». Нет упоминания об обновлении второго поколения Pixel Buds.

Подробнее о Pixel Buds A-Series:

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