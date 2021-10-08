Обновление репозитория OLED для Nintendo Switch

Выпуск OLED на Nintendo Switch почти завершен, и у нас есть несколько обновлений для пополнения запасов для нескольких розничных продавцов.

Через несколько часов консоль Nintendo Switch OLED будет официально доступна.

Спрос на приставку не изменился с момента ее анонса.

Поскольку многие все еще заинтересованы в приобретении такого товара, спрос привел к тому, что товар вернулся из розничных точек по всему миру.

День запуска почти наступил, некоторые розничные продавцы подтвердили свой план на предстоящее пополнение запасов OLED-дисплеев Nintendo Switch.

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Мы связались с этим продавцом и поделились некоторой информацией об их планах пополнения запасов.

это Обслуживание клиентов Представитель сообщил нам, что продавец использует только онлайн-подход для выпуска этой консоли.

Согласно полученной нами информации, Best Buy планирует в полночь онлайн-мероприятие по пополнению запасов OLED-дисплея Nintendo Switch.

в добавление к , Best Buy также подтвердила пополнение запасов в магазине в день запуска..

Как всегда, желательно заранее связаться с местным магазином и спросить, участвуют ли они в пополнении запасов.

GameStop Nintendo Switch пополнение запасов OLED

Мы связались с GameStop и получили некоторую информацию о предстоящих перезагрузках.

По словам представителя службы поддержки GameStop, в магазинах Nintendo Switch OLED не будет.

Мы узнали, что это сделано для того, чтобы избежать скопления людей из-за продолжающейся эпидемиологической ситуации.

Вот почему, в частности, консоль Nintendo Switch OLED будет продаваться онлайн только в США на данный момент.

Существует некоторая вероятность того, что некоторые из предварительных заказов могли быть отменены в последнюю минуту.

Поэтому мы советуем вам продолжать звонить на ваш местный GameStop call и проверять, доступны ли еще какие-то предварительные заказы.

Кроме того, если вы находитесь не в США, все равно стоит обратиться, чтобы узнать, отличаются ли планы пополнения запасов в вашей стране.

Цель состоит в том, чтобы пополнить запасы OLED-дисплея Nintendo Switch.

Как и со всеми другими розничными продавцами, мы обратились к Target.

Что касается пополнения запасов в магазине, представитель заявил, что эта информация будет предоставляться для каждого магазина отдельно.

Мы интересовались предстоящим пополнением запасов онлайн.

Мы узнали, что точных сроков пополнения запасов нет.

Подробнее: Подробности о запуске Nintendo Switch OLED Midnight – GameStop, Best Buy и др.

Хотя представитель прямо не заявил об отсутствии предстоящего пополнения запасов, точной даты пополнения запасов в Интернете пока нет.

Пополнение запасов OLED на Amazon Nintendo Switch

К сожалению, Amazon не пополняла запасы OLED для Nintendo Switch с тех пор, как 16 июля начались предварительные заказы.

Нет установленной даты для пополнения запасов. Хотя несомненно, что как только поздние предварительные заказы будут удовлетворены, будет доступен больше инвентаря.

Учитывая, что другим ритейлерам нравится План Best Buy, чтобы получить OLED-экран Nintendo Switch через Интернет в полночьAmazon, скорее всего, получит больше запасов раньше, чем позже.

Всегда будьте начеку и оставайтесь на связи с нами, чтобы узнавать последние новости о пополнении запасов.

Пополнение запасов OLED-дисплеев Walmart Nintendo Switch

Следуя по стопам Amazon, Walmart также не пополнял запасы OLED-дисплеев Nintendo Switch с момента начала предварительного заказа.

Но здесь применима та же логика, что и в случае потенциального пополнения запасов Amazon.

Поскольку Walmart покрывает свои предварительные заказы, вполне вероятно, что в ближайшее время будет доступно больше запасов.

Для этого мы советуем вам связаться с вашим местным магазином, чтобы проверить, могут ли быть доступны некоторые предварительно заказанные товары из-за отмены в последнюю минуту.

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