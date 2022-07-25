Обновление российско-украинской войны 25 июля 2022 г.

Молдова опасается вторжения России
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилита выступает в Договорной комнате Государственного департамента в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 июля 2022 года перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кинотеатр Мануэля Бальси | АФП | Гетти Изображений
Наталья Гаврилица, премьер-министр соседней Молдовы Я говорил с CNN в воскресенье«Никто не в безопасности», — сказал он, когда в Восточной Европе бушевал конфликт.
«На данный момент это гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся на юго-запад Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены», — сказал Гаврилетта.
«Мы очень обеспокоены, особенно с учетом того, что войска находятся на территории сепаратистского региона Приднестровья», — сказала она.
«Мы делаем все возможное для поддержания мира и стабильности и предотвращения эскалации боевых действий», — добавил он.
Молдова является домом для большого пророссийского сепаратистского населения, сосредоточенного в отколовшемся Приднестровье.
— Мэтт Клинч
Великобритания примет конкурс песни Евровидение 2023
Калушский оркестр Украины празднует победу в Гранд-финале конкурса песни «Евровидение» в Палаолимпико в Турине, Италия, в субботу, 14 мая 2022 года.
Лука Бруно | АП
Европейский вещательный союз подтвердил, что Великобритания примет конкурс песни Евровидение в следующем году от имени раздираемой войной Украины.
«К сожалению, после решения о том, что мероприятие следующего года не может быть проведено в Украине по соображениям безопасности, EBU рассмотрел ряд вариантов с победившим вещателем», — говорится в заявлении EBU.
«В результате обсуждений BBC, занявшая второе место в конкурсе 2022 года, была приглашена EBU в качестве принимающей вещательной компании на 67-м конкурсе песни «Евровидение».
«Stefania» оркестра Kaloch заняла первое место на мероприятии 2022 года в мае, а британец Сэм Райдер занял второе место с «Spaceman».
— Мэтт Клинч
Инфляция цен на продукты питания после российско-украинской войны может продолжиться и в 2024 году — гендиректор
Санни Вергезе, исполнительный директор крупной пищевой и сельскохозяйственной группы Olam, сказал CNBC, что трудно предсказать, насколько вырастут цены на продукты питания.
В Кремле заявили, что удары в Одессе поразили военную инфраструктуру
Спасатели копаются среди обломков зданий, разрушенных в результате ночных атак, в поисках выживших в Чугаеве, Харьковская область, 25 июля 2022 года, на фоне российского вторжения в Украину.
Сергей Бобок | АФП | Гетти Изображений
Представитель Кремля заявил в понедельник, что удары по Одессе в выходные дни были направлены на военную инфраструктуру.
Ранее в заявлении Минобороны Дмитрий Песков заявил журналистам, что удары не повлияют на рост экспорта из региона.
Президент Украины Владимир Зеленский Субботние забастовки были названы варварскими.
— Мэтт Клинч
Цены на пшеницу выросли после теракта в Одессе
Пожар уничтожил пшеничное поле, в то время как российские войска обстреляли поля, чтобы помешать местным фермерам собирать урожай зерновых, Пологский район Запорожской области, юго-восток Украины.
Дмитрий Смоленко | Публикации в будущем | Гетти Изображений
Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 3,6% в понедельник утром, так как трейдеры проявили осторожность в отношении сделки по экспорту зерна, которую Россия и Украина подписали на прошлой неделе.
В пятницу две страны подписали поддержанное ООН соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море. Сделка важна для глобальных поставок продовольствия, но это также первое крупное соглашение между двумя сторонами с тех пор, как 24 февраля Москва начала свою неспровоцированную атаку.
Но Украина заявила в субботу, что российские ракеты попали в южный порт Одессы, что вызвало сомнения в новом соглашении.
Великобритания заявляет, что Россия, вероятно, испытывает трудности с ремонтом боевых машин
Вид на военную колонну вооруженных сил сепаратистской Луганской Народной Республики (ЛНР) на дороге в Луганской области, Украина, 27 февраля 2022 года.
Александр Армошенко | Рейтер
Министерство обороны Великобритании, опубликовавшее одно из своих ежедневных обновлений в Твиттере, заявило, что обнаружило место ремонта и ремонта российской военной техники возле Парфенка, расположенного в Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.
В ведомстве добавили, что на объекте находилось не менее 300 поврежденных автомобилей, в том числе бронетранспортеры и танки.
«Помимо хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжит бороться за эвакуацию и ремонт тысяч боевых машин, поврежденных во время боевых действий в Украине», — сказала она в обновлении.
— Мэтт Клинч
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