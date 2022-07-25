Обновление российско-украинской войны 25 июля 2022 г.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилита выступает в Договорной комнате Государственного департамента в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 июля 2022 года перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Наталья Гаврилица, премьер-министр соседней Молдовы Я говорил с CNN в воскресенье«Никто не в безопасности», — сказал он, когда в Восточной Европе бушевал конфликт.

«На данный момент это гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся на юго-запад Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены», — сказал Гаврилетта.

«Мы очень обеспокоены, особенно с учетом того, что войска находятся на территории сепаратистского региона Приднестровья», — сказала она.

«Мы делаем все возможное для поддержания мира и стабильности и предотвращения эскалации боевых действий», — добавил он.

Молдова является домом для большого пророссийского сепаратистского населения, сосредоточенного в отколовшемся Приднестровье.

— Мэтт Клинч