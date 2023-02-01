Обновление 1. США нацелились на глобальную сеть уклонения от санкций, поддерживающую Россию

ВАШИНГТОН, 1 фев (Рейтер) — Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении 22 физических лиц и компаний в нескольких странах, которые Вашингтон обвинил в причастности к глобальной сети уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.

Поскольку Вашингтон планирует усилить давление на Москву в связи с ее агрессией на Украине, этот шаг является частью усилий США по уклонению от санкций по всему миру и ограничению доступа России к доходам военного времени, заявило министерство финансов США.

Операция, проведенная в среду, была нацелена на сеть уклоняющихся от санкций, возглавляемую базирующимся в России и Кипре торговцем оружием Игорем Жименковым.

Министерство финансов заявило, что сеть участвовала в проектах, связанных с российским оборонным потенциалом, включая поставку высокотехнологичного оборудования после вторжения России в Украину. Вашингтон также обвинил некоторых членов сети в поддержке находящихся под санкциями государственных российских силовых структур.

По данным Минфина, в число участников этой сети входят компании из Сингапура, Кипра, Болгарии и Израиля, а также несколько частных лиц.

«Отчаянные попытки России использовать марионетки для обхода санкций США демонстрируют, что санкции усложнили и удорожили российскому военно-промышленному комплексу пополнение запасов военной машины Путина», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо. Дойна Сиаку)