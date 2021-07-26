Обновление 1.23 Warhammer Vermintide 2 вносит улучшения в PS5, включая 60 кадров в секунду.

Вышло обновление 1.23 для Warhammer Vermintide 2 с версией, оптимизированной для PS5. Геймеры на PlayStation текущего поколения теперь могут рассчитывать на лучшую графику, более высокое разрешение и улучшенную частоту кадров.

Обновление значительно увеличивает частоту кадров для версии PS5 с 30 до 60 кадров в секунду. Кроме того, Vermintide 2 теперь будет работать с разрешением 1440p на PS5, а не 1080p в исходной версии. Также есть ряд улучшений разрешения и качества, в том числе улучшенные тени, отражение области экрана и измененное освещение.

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يأتي التحديث 1.23 أيضًا مع مجموعة من التعديلات والإصلاحات والتغييرات الأخرى. الغالبية العظمى منها عبارة عن إصلاحات للأخطاء عبر الأبطال والأسلحة وواجهة المستخدم والخرائط المختلفة. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لملاحظات التصحيح الخاصة بالتحديث 1.23 أدناه.

تم تحسين Vermintide 2 لـ Xbox Series X | S مرة أخرى في ديسمبر ؛ يعمل بسرعة 60 إطارًا في الثانية عبر كلا الجهازين. انها أيضا لا يزال متاحًا من خلال Xbox Game Pass Ultimate.

تحديث 1.23 ملاحظات التصحيح

تحديث أداء PS5

30 إطارًا في الثانية -> 60 إطارًا في الثانية

1080 بكسل -> 1440 بكسل

تحسين جودة الظل

المزيد من أضواء صب الظل

تشتت عالي الكثافة

انعكاسات مساحة الشاشة

تحطم

تم إصلاح بعض الحوادث المتنوعة.

تم إصلاح الانهيار الذي قد يحدث عندما يحاول العميل رفع وحدة AI باستخدام Lifestaff الذي تم إلغاء نشره بالفعل على الخادم.

تم إصلاح العطل الذي قد يحدث إذا حاول اللاعب بطريقة ما الانضمام إلى ردهة باسم “Prologue Kruber”.

تم إصلاح الانهيار الناجم عن تغيير الجلد في سلاح الاشتباك المجهز في فتحة بعيدة المدى.

تم إصلاح العطل الذي يمكن أن يحدث إذا تم إنتاج حدث إرهابي أثناء تفريغ المستوى.

تم إصلاح الانهيار الذي يحدث عندما يتم التخلص من SotT (تموت أو مغادرة اللعبة) قبل انتهاء صلاحية حائط Thorn Wall الموضوعة.

تم إصلاح الانهيار الذي قد يحدث إذا قُتل عدو أبرزته قدرة Kerillian’s Trueshot النشطة بواسطة مصدر آخر.

الأبطال والأسلحة

تم إصلاح بعض هجمات اشتباك الرمح التي تعد عمليات قتل بعيدة المدى

تم إصلاح الطلقات الخاصة بالأسلحة النارية ذات السيف السريع والتي يتم احتسابها كقتل المشاجرة.

تم إصلاح رمي الرمح الذي يصدر تلقائيًا هجومًا خفيفًا بعد هجوم مشحون إذا كان لدى اللاعب سرعة هجوم عالية.

لا تعمل ميزة “المكافآت العادلة” الخاصة بـ Fixed Bounty Hunter عندما يتم تشغيل الحرجة ذات المدى البعيد باستخدام القدرة “Locked and Loaded” نفسها.

تتناسب الرسوم المتحركة للقدرة المهنية لـ Bounty Hunter الآن بشكل صحيح مع هواة السرعة.

يجب ألا يتعثر Saltzpyre بعد الآن في التصويب (الشخص الثالث) بعد التصوير باستخدام القوس والنشاب.

تم إصلاح مشكلة بقاء سيينا بطيئة تمامًا على الرغم من تنفيسها لأقل من الحد الأدنى.

تم إصلاح مشكلة حيث يظهر Trollhammer Torpedo الذخيرة عند نفاد الذخيرة.

تم إصلاح مشكلة بسيطة في الرسوم المتحركة في Greatsword لـ Kerillian حيث يتسبب الانتقال من الضربة الخفيفة إلى الشحن الثقيل في حدوث وميض في الإطار.

تم إصلاح مشكلة بسيطة في الرسوم المتحركة مع مكبس المهندس أثناء إعادة تحميل Trollhammer Torpedo.

تم إصلاح مشكلة بسيطة للغاية حيث يتسبب تغيير الموظفين أثناء وجودهم في الهواء في انزلاق الموظفين / تحريكهم بشكل غريب.

تم إصلاح مشكلة بسيطة في الرسوم المتحركة حيث يمكن أن ينحرف سهم مزوَّد بقوس.

تم إصلاح خطأ في الرسوم المتحركة حيث تعثرت كيريليان في التصويب بأقواسها (شخص ثالث) إذا تم التصوير بسرعة كبيرة.

عام

تم إصلاح مشكلة حيث تظل الألواح / الحواجز القابلة للكسر غير سالكة للاعبين الذين ينضمون سريعًا إلى الخريطة ، على الرغم من أن الطرف قد كسرها بالفعل ، مما يجعل اللاعب المنضم الآن عالقًا في مستوى آخر.

UI / UX

تم إصلاح بعض عناصر الظل التي تم تقديمها بشكل غير صحيح في Lohner’s Emporium of Wonders.

منع نافذة الدردشة من الفتح عن طريق الخطأ عندما يكون هناك تركيز على مربع نص اسم مستخدم Twitch.

تم إصلاح خلل رسومي في واجهة مستخدم Twitch للتصويت.

يتم الآن إزاحة أشرطة الموارد الإضافية (الشحن الزائد والطاقة والقدرة المهنية) لأعلى كلما كان وضع Twitch نشطًا حتى لا تتداخل مع واجهة مستخدم التصويت.

تم تغيير ملخص تحديات Okri إلى المطالب به بدلاً من التحديات المكتملة. هذا يحل مشكلة من شأنها أن تظهر وجود تحديات غير مكتملة على الرغم من المطالبة بجميع الاعتراضات.

تم إصلاح الأوهام التي تظهر “لا يوجد وهم” في تلميحات الأدوات بدلاً من العنصر الذي يمكن تطبيقها عليه.

نفايات الفوضى

تم إصلاح مشكلة حيث يمكن أن يظل مؤشر الماوس على الشاشة وتفاعليًا عندما يغادر اللاعب اللعبة أثناء وجود الحفلة في Map Shrine.

يجب الآن تحريك إطارات الصور المتحركة بشكل صحيح على واجهة مستخدم Chaos Wastes.

يجب الآن عرض مستويات اللاعب بشكل صحيح عند استدعاء قائمة المشغل داخل واجهة مستخدم Map Shrine.

قمة سندر

تم إصلاح بعض هندسة الأرض التي لم تكن على قدم المساواة.

تم إصلاح بقعة حيث لم تكن التضاريس صلبة ، وضبط الصدر ونقطة تفرخ العدو لتلائم ذلك.

تم إجراء تحسينات لتقليل عدد مرات الوصول إلى الإطارات في الثانية في المناطق التي بها الكثير من الحمم البركانية.

تم إصلاح بعض البتات التي لم تكن متزامنة مع الشبكة بشكل صحيح.

مضيق فواتيد