Обновление 2-SpaceX выиграло контракт NASA на поставку космических аппаратов на Луне на 2,9 миллиарда долларов – Washington Post

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ВАШИНГТОН, 16 апреля. (Рейтер) – НАСА заключило с миллиардером Илоном Маском SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов на создание космического корабля, который доставит астронавтов на Луну, в обход компании Blue Origin и оборонного подрядчика Джеффа Безоса Dynetics Inc, сообщает Washington Post https: / / www .washingtonpost.com / technology / 2021/04/16 / nasa-lunar-lander-contract-spacex в пятницу.

В сообщении добавлено, что председатель Tesla Inc. Маск перехитрил предложение Джеффа Безоса, основателя Amazon Inc., который был партнером Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Безосу также принадлежит газета Washington Post.

SpaceX не сразу ответила на запрос о комментарии.

Ранее на этой неделе ракетная компания объявила, что привлекла около 1,16 миллиарда долларов в виде долевого финансирования.

В прошлом году SpaceX, Blue Origin и Dynetics заключили контракт с НАСА на создание систем для посадки на Луну, которые смогут транспортировать астронавтов на Луну к 2024 году, что является ускоренным сроком для Белого дома в рамках кампании космического агентства по доставке с Луны на Марс.

В отличие от посадки Аполлона на Луну, которая произошла более 50 лет назад, НАСА готовится к долгосрочному присутствию на спутнике Земли, которое, по словам агентства, в конечном итоге позволит людям достичь Марса, в значительной степени полагаясь на частные компании, построенные на общих представлениях об освоении космоса. . (Совместное сообщение Сьюзан Хэви в Вашингтоне; совместное сообщение Монсефа Фингателя, Бангалор; редактирование Криса Риса, Ника Зимински и Рамакришнана М.)