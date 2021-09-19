Обновление Apple iOS 15 выйдет в понедельник, но вы можете не захотеть сразу его устанавливать

Сара Тео / CNET



Эта история является частью Событие Apple, наше полное освещение последних новостей от Apple.

Следующая версия мобильной операционной системы Apple, iOS 15, приедет в понедельник. (Вот как бы вы это сделали Скачайте и установите iOS 15 Когда он появится.) Apple раскрыла дату во время запуск события Ранее на этой неделе технический гигант также раскрыл свои … iPhone 13А также Новые iPad и Apple Watch серии 7.

Пока новое ПО для iPhone (и iPadOS для iPad) полно Совершенно новые функции Словно Возможность FaceTime для владельцев Android, хранить Водительское удостоверение в вашем цифровом кошельке А также Некоторые важные обновления Apple MapsВы можете подождать еще неделю или две до этого. Установить iOS 15.

Конечно, вы можете без ума от новой ОС и поиграть со всеми новыми функциями, как только они станут доступны. Это так весело, не правда ли? Но есть несколько веских причин, по которым вы можете не нажимать кнопку «Обновить», когда она появляется.



А теперь играй:

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Почему iOS 15 не будет идеальной при запуске

Бета-версия любой версии iOS призвана помочь разработчикам выявлять и устранять ошибки до того, как операционная система станет широко доступной. Однако не исключено, что некоторые ошибки закрадываются в стартовую версию. Достаточно взглянуть на прошлогодний выпуск iOS 14, который Пользовательские браузеры и почтовые приложения по умолчанию вернулись Каждый раз, когда они перезагружают свои устройства, Среди прочих глюков.

Ошибки и проблемы полностью появились в бета-версиях iOS 15 и iPadOS 15 и могут по-прежнему оставаться проблемой в первоначальном общедоступном выпуске. И даже если эти проблемы не полностью мешают вам использовать свой iPhone или iPad, ошибки все равно могут раздражать и раздражать.

Судя по нашему опыту бета-тестирования iOS 15, третья версия была даже хуже предыдущей. Приложения постоянно вылетают без причины, клавиатура случайным образом перестает работать на iPad Pro. Опять же, возможно, что большинство этих ошибок было обнаружено и исправлено командой разработчиков Apple. Но если вы скачаете в первый же день, вы готовитесь стать бета-версией live-тестера.

Патрик Холланд / CNET



Как долго мне ждать перед загрузкой iOS 15?

Возвращаясь к примеру с iOS 14, проблема с приложениями по умолчанию была Береги себя через неделю. Это окно, на которое стоит обратить внимание: подождите неделю, может быть, две, если вы хотите быть особенно осторожными, а затем загрузите новую iOS. К этому моменту большинство ранних ошибок в операционной системе в целом и в отдельных приложениях должны быть устранены.

Но не ждите слишком долго

Хотя определенная осторожность может помочь вам избежать головной боли, вам также не следует проявлять излишнюю осторожность. Слишком долгая отсрочка обновлений операционной системы может привести к уязвимостям безопасности. Любые обновления ОС, связанные с проблемами безопасности, например Обновление iOS 14.8 было выпущено ранее на этой неделе – Важно установить как можно скорее, чтобы ваше устройство было в безопасности.

Запуск новой операционной системы, такой как iOS 15, редко попадает в эту категорию, но важно проводить это различие. Когда вы решили обновиться до iOS 15, Сначала убедитесь, что ваше устройство готово. это сложно для Вернуться к предыдущей операционной системеНо это возможно.

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