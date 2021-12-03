science

Обновление: Arianespace запустит два европейских навигационных спутника на ракете «Союз» в пятницу. Смотрите в прямом эфире.

3 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Обновлять: Arianespace отложила запуск сегодня и теперь планирует запуск в пятницу (3 декабря). Взлет установлен на 3 декабря в 19:23 EDT (0023 по Гринвичу).

Сегодня вечером (2 декабря) Arianespace планирует отправить в космос два новых европейских навигационных спутника Galileo, и вы сможете смотреть их в прямом эфире.

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