Обновление: Arianespace запустит два европейских навигационных спутника на ракете «Союз» в пятницу. Смотрите в прямом эфире.

Обновлять: Arianespace отложила запуск сегодня и теперь планирует запуск в пятницу (3 декабря). Взлет установлен на 3 декабря в 19:23 EDT (0023 по Гринвичу).

Сегодня вечером (2 декабря) Arianespace планирует отправить в космос два новых европейских навигационных спутника Galileo, и вы сможете смотреть их в прямом эфире.

Ракета Arianespace Soyuz запустит два навигационных спутника в 19:27 по восточному времени (21:27 по местному времени на космодроме Гайанского космического центра в Куру, Французская Гвиана, или в пятницу, 3 декабря, 0027 по Гринвичу). Ожидается, что французская компания Arianespace будет транслировать запуск онлайн. Прямой эфир на YouTube, который вы сможете просмотреть здесь, как только он станет доступен. Arianespace обычно запускает веб-трансляцию примерно за 20 минут до взлета.

Европейское космическое агентство также будет транслировать запуск онлайн. В эфире телеканала ESAWeb. В случае успеха миссия увеличит количество членов Европейского навигационного спутника до 28 человек. Arianespace сообщила, что созвездие, которому уже шесть лет, обслуживает 2,3 миллиарда пользователей по всему миру. стартовые документы.

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Arianespace будет использовать ракету «Союз» производства Ракетного центра «Прогресс», входящего в состав Роскосмоса. Arianespace сообщила, что это 14-й раз, когда это партнерство нацелено на отправку миссии Galileo в космос.

Миссия выполняется Европейским космическим агентством (ЕКА) от имени Европейской комиссии для достижения «стратегической автономии и суверенитета над Европейским союзом». [European Union] Граждане и государства-члены », — сказал Arianespace о миссии.

Galileo похож на американский GPS и российский Glonass, но стремится предоставить европейцам местную альтернативу, если одна из этих других систем им недоступна.

26 спутников Galileo были выведены на орбиту с помощью ракет «Союз» и ракеты большой грузоподъемности Ariane 5. В ближайшие годы Arianespace планирует еще шесть спутников Galileo с использованием «Союза» и ракеты Ariane 6 следующего поколения, известной как Ariane 62 — и это Ожидается, что первый полет ракеты Ariane 6 начнется в 2022 году, а с 2020 года отложен.

Сегодняшняя миссия, известная как Galileo FOC-M9, станет 61-й миссией, запущенной Arianespace от имени ЕКА, и будет нести 83-й и 84-й спутники партнерства. Доставленные спутники присоединятся к остальной части созвездия Галилео на средней околоземной орбите на высоте 14 429 миль (23 222 километра), согласно данным Документация ESA وثائق.

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