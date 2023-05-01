Война: Битва за разрушенный город Пакмут в Донбассе на востоке Украины стала центральным моментом войны, поскольку обе стороны вводят в бой войска и несут тяжелые потери. Пакмут, президент Владимир В. Он рассматривается как трамплин к цели Путина по захвату всего Донбасса, а для Украины стал символом сопротивления. В этом году Россия захватила города и деревни к северу и югу от Багмута, вынудив Украину защищать сокращающийся участок городских земель, поскольку появились признаки того, что Украина будет вынуждена отступить.

Последний: Обе стороны заявили о своих достижениях в последние дни, хотя эти заявления не были подтверждены. Об этом заявил командующий Восточными войсками Украины генерал Александр Чирский. В комментариях, сделанных в понедельник Россия была вынуждена уйти с «определенных позиций в определенных частях города». В субботу представитель украинских военных заявил, что российским силам не удалось захватить ключевую дорогу к западу от города Часов Яр.

Напротив, Евгений В., основатель вагнеровского ополчения, руководивший большей частью боевых действий России в Багмуте. На выходных Пригожин заявил, что российские войска продвинулись на сотни ярдов в нескольких направлениях и контролируют территорию, эквивалентную территории Украины. Какие-то городские кварталы. Министерство обороны России сказал Воздушно-десантные и штурмовые части в понедельник оттесняли украинские силы в западной части города.

Почему это важно: Бои в Пакмуте, начавшиеся прошлым летом на фоне враждующих притязаний, привлекли огромные ресурсы с обеих сторон, но России не удалось получить полный контроль над городом. Поскольку ожидается, что вскоре Украина начнет контрнаступление с целью вернуть себе оккупированную территорию, независимые военные аналитики говорят, что в ее планы может входить возобновление наступления на Пакмут.