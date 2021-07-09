Обновление Genshin Impact 2.0: район Инадзума, садоводство, многое другое

картина : Михо

момент Эффект Джиншин Поклонники практически ждали с тех пор, как игра наконец вышла здесь. инадзумаДолгожданный и по слухам игровой регион, вдохновленный Японией, уже в пути. 21 июля не только это, но и обновление, настолько большое, что китайский разработчик Михойо счел нужным перепрыгнуть с версии игры с 1.6 на 2.0.

В центре внимания предстоящего обновления – Инадзума – совершенно новая область, по размеру аналогичная двум предыдущим основным областям игры, Мондштадту и Лиюе. где у первого есть своего рода Дыхание дикой природыВысокая и последняя фантазия встречается с يلتقي Отдает дань уважения многим элементам китайской культуры., Инадзума – это первый удар в игре, вдохновленной аниме, в открытой области японских знаний.

трейлер Не так уж и тонко, с архитектурой и архетипами (сёгун, самурай, ниндзя), кричащими Японию как можно громче, а также множеством цветущих сакур. Однако все выглядит отлично Эффект ДжиншинПышный художественный стиль настолько, что фанаты В основном они теряют рассудок Немедленно. Между тем, саундтрек для новой зоны был записан в сотрудничестве с Токийским филармоническим оркестром, чтобы придать ему аутентичный колорит.

Новая область означает множество новых дел, включая «огромное» количество новых миссий Архонта и побочных квестов. Также появятся три новых игровых персонажа: Аяка, который использует силы катаны и льда, Йоимия, который использует лук и огонь (который, надеюсь, лучше, чем его товарищ по игре с огнем / луком Эмбер, который, как известно, является худшим в игре). игра), и Саю, ниндзя ветра.

Вдобавок ко всему, Эффект Джиншин Он добавляет кросс-прогрессию между версиями игры для PS5, PS4, ПК, Android и iOS. Также: садоводство! После выпуска версии 2.0 вы сможете собирать семена и сажать их на полях мира в горшке с Серенитией, который, по сути, является жилищной системой игрока.

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Обновление – вместе с новыми событиями и множеством системных настроек – появится менее чем через две недели. Думаю, это означает, что мне, вероятно, следует снова начать выполнять повседневные задачи, да.