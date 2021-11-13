Обновление Google Photo Magic Eraser удалено из Pixel 6

Эксклюзив от One Pixel 6, который привлек много внимания, — это Magic Eraser. Каким бы забавным это ни было, это зависит от конкретных версий приложения Google Фото, и последнее обновление фотографий на Pixel 6, похоже, полностью удаляет Magic Eraser из приложения.

немного Пользователи Reddit нашел Сегодня утром обновление приложения Google Фото через Play Store удалило гаджет Magic Eraser с устройств Pixel 6. Это явно не намеренное поведение, но, похоже, связано с версией Photos 5.67.0.409192963.

Отчеты о развертывании и удалении этого обновления пока доступны только для нескольких пользователей, но, похоже, это связано с ограниченным развертыванием версии приложения до этого момента. Мы еще не смогли воспроизвести проблему, потому что обновление не достигло наших устройств Pixel 6 через Play Store.

Неофициально исправить эту проблему может быть сложно, поскольку для включения Magic Eraser на Pixel 6 и Pixel 6 Pro требуются определенные версии приложения «Фотографии», поэтому боковая загрузка не является простым решением.

Кажется вероятным, что Google исправит эту проблему раньше, чем позже, но тем временем владельцам Pixel 6 было бы разумно отключить автоматические обновления, чтобы гарантировать, что функция не потеряна. Это можно сделать в Play Store в разделе «Настройки»> «Настройки загрузки приложений»> «Автообновление приложений». Кроме того, вы можете отключить автоматическое обновление фотографий в меню App Store под трехточечным меню в верхней части экрана.

Обновление от 13 ноября: Google подтвердил край Компания работает над решением этой проблемы. Между тем обновление было скачано из Play Store.

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