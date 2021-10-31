Обновление Happy Home Paradise от Animal Crossing станет «первым и единственным платным DLC» для игры.

Мы слышали как Animal Crossing: New Horizons почти Последнее крупное бесплатное обновление, но вы также можете не знать, что файл Happy Home Jannat Расширение Для игры, которая выйдет в тот же день (5 ноября), это будет «первый и единственный» платный DLC для игры.

Nintendo прояснила это в следующем заявлении для IGN:

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise предлагает новый игровой процесс, в котором игрок присоединяется к команде райских планировщиков и помогает воплотить в реальность дом мечты клиента на курорте.

«Это крупное обновление для Animal Crossing: New Horizons, которое предлагает совершенно новый игровой опыт. Поэтому имело смысл включить его в качестве первого и единственного платного DLC для Animal Crossing: New Horizons».

Хотя это будет для платных DLC, с точки зрения обновлений – вероятно, все еще будут некоторые «второстепенные» исправления, которые будут выпущены в будущем (после выхода финальной «основной» версии) для устранения ошибок, сбоев и многого другого.

Стоит отметить, что DLC также будет Подписчики NSO Expansion Pack могут получить к нему доступЧто вы думаете о скором прекращении поддержки платных DLC для Animal Crossing: New Horizons со стороны Nintendo? Оставьте комментарий ниже.