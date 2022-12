Обновление Samsung One UI 5.1, которое дебютировало с Galaxy S23, находится в стадии тестирования.

Samsung Подготовка к запуску Galaxy S23 Серия, анонс можно сделать 1 февраля. Похоже, что перед запуском компания тестирует новую версию One UI для своих высококлассных смартфонов. Южнокорейская компания проводит испытания Один пользовательский интерфейс 5.1 для серии Galaxy S22.

Он работает упомянул Samsung проводит внутреннее тестирование обновления One UI 5.1 для Галактика S22И Галакси С22+и Галакси С22 Ультра с версией прошивки S90xEXXU2CVL7. Прошивка была замечена для тестирования на серверах Samsung и может быть выпущена для серии Galaxy S22 через несколько дней после запуска. Галактика S23 серия. Согласно обычной стратегии Samsung, мы ожидаем увидеть One UI 5.1 первым в серии Galaxy S23.

One UI 5.1 может обеспечить улучшенные настройки экрана блокировки.

Пока неясно, какие функции может принести One UI 5.1. Однако несколько месяцев назад компания намекнула, чтоНекоторые параметры настройки экрана блокировки были предоставлены для One UI 5.1.который будет основан на Андроид 13 (аналогично One UI 5.0). Мы будем рады, если ваша компания принесет Новый дизайн виджета медиаплеера для Android 13 в области уведомлений, Предсказательный жест назадЧастичное зеркалирование экрана и улучшения панели задач.

Samsung Представлен One UI 5.0 было быстроИ мы ожидаем того же с выпуском One UI 5.1 для текущих смартфонов. Какие функции вы хотите видеть в One UI 5.1? Дайте нам знать в комментариях ниже.