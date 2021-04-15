Обновление Sony PS5 добавило 120 Гц к экранам 1080p и улучшило управление HDMI

Первый крупный PlayStation 5 Пришло обновление, и Как я и обещал, Это позволяет любому, кто уже успел приобрести систему Храните свои игры нового поколения на внешних жестких дисках USB.. Но даже если вы уже загрузили его (или все еще ждете, чтобы найти новую консоль), изменений больше, чем перечисленных в Разместить рекламу в блоге.

Как уже упоминалось В полном журнале изменений на сайте поддержки PlayStation (Здесь вы также можете установить обновление с помощью джойстика или узнать, как восстановиться после неудачного обновления), есть длинный список настроек. Такой как край Упоминается, в то время как PS5 Он уже поддерживает вывод 120 Гц с совместимыми телевизорами.После обновления он также работает с дисплеями 1080p с более высокой частотой обновления, как некоторые игровые мониторы. Хотя HDR великолепен, не каждая игра или приложение поддерживает его, и теперь вы можете настроить систему на вывод в формате SDR, когда это единственный доступный формат.

Sony:

Некоторые компьютерные мониторы, которые могут отображать 1080p / 120 Гц, теперь поддерживают 120 Гц для игр. Если у вас возникли проблемы с просмотром игры на частоте 120 Гц, перейдите в «Настройки»> «Экран и видео»> «Вывод видео», затем отключите параметр «Включить вывод 120 Гц».

Мы добавили возможность конвертировать видеовыход в формат, отличный от HDR, при использовании игры или приложения, не поддерживающего HDR. Чтобы изменить этот параметр, выберите «Настройки»> «Экран и видео»> «Видеовыход»> «HDR».

Еще одно изменение, которым вы, возможно, сможете воспользоваться, – это новый переключатель HDMI, где вы можете индивидуально выбирать между настройками, которые будут включать телевизор при включении PS5, или переключать консоль в режим ожидания, когда телевизор выключен.

Один из му любимых изменений Возможность отписаться от игр, чтобы их обновления не отображались в центре новостей при первом запуске системы. В некоторые игры вы, вероятно, установили и играли один раз или пробовали их только потому, что они были на PlayStation Plus (я говорю о Уничтожить все звезды), Но вам не обязательно знать, что с ними происходит каждый день.

Теперь вы можете управлять всеми играми, за которыми следите, выбрав «Настройки»> «Сохраненные данные» и «Настройки игры / приложения»> «Диспетчер игр». Это позволяет вам отписаться от игр без необходимости переходить к отдельным информационным бюллетеням или игровым центрам.

Для дисплеев, поддерживающих функцию связи с устройством HDMI, теперь вы можете включать или отключать связь одним касанием и выключением по отдельности. Выберите «Настройки»> «Система»> «HDMI», чтобы изменить эти настройки.

Когда вы включаете игровой процесс в одно касание, включение консоли PS5 также запускает подключенный экран.

Когда ссылка выключения питания включена, отключение подключенного экрана переведет консоль PS5 в спящий режим.

Есть много других изменений, в том числе обновление для контроллера DualSense, его установка и Читать заметки Пока жду обновления 900МБ для установки.