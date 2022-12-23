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Обновление Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступно — добавляет пользовательские параметры игры, фильтры в стиле ретро и многое другое

23 декабря, 2022
Artem Sokolov

издатель Дотимо И дань уважения разработчику Gmaes выпущенный Новое обновление для Черепашки-ниндзя: Месть Шреддеракоторый добавляет пользовательские параметры игры, ретро-фильтры и многое другое.

Получите полные примечания к патчу ниже.

Новые особенности

  • Играть — Новый аркадный режим здесь: Пользовательская игра! Так же, как в реальности Проход УСТРОЙСТВО: настройте свой игровой процесс с помощью DIP-переключателей: свободная игра, суператаки старой школы, более быстрые враги, больше никаких насмешек и многое другое! Вы можете увидеть настройки в специальных игровых лобби. Достижения и прогресс разблокировки отключены в пользовательских играх.
  • Связанный — В меню выбора персонажа хост теперь может установить максимальное количество игроков в лобби.
  • графика — Добавлены крутые фильтры: ЭЛТ (обычный или изогнутый) и видеомагнитофон! Проверьте их в списке опций.

ремонт

  • Играть
    • Исправлен редкий сбой в аркадном режиме при изменении сложности.
    • Машины больше не могут наносить критический урон, когда игрок считается бронированным (например, заряжая тяжелые качели).
    • Фиксированные боссы иногда не могут добраться до игрока, который находится вверху или внизу сцены.
    • Фиксированные боссы иногда зависают после удара супер-летающей атакой Рафаэля.
    • Фиксированные точки игрока не сохраняются при переключении персонажей после продолжения.
    • Исправлена ​​Супер Летающая Атака, которая иногда появлялась, чтобы реанимировать нокаутированных врагов.
    • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок с нокаутом появлялся рядом с точкой перехода (например, на эскалаторах в торговом центре Crystal Palace), что иногда мешало продвижению.
    • Исправлено обновление таймера для особых случаев (например, «Бесконечная сила ниндзя») после нокаута или в кат-сцене.
  • Связанный
    • Гостевые игроки теперь могут повторно присоединиться к той же размещенной игре.
  • Войти
    • Фиксированные входы не оцениваются должным образом при выборе между Backflip или Roundoff при повороте.
  • списки
    • Исправлен редкий тупик, возникающий на карте мира, если пользователь завершает этап 8 после завершения этапа 10.

улучшения

  • Играть
    • Насмешка теперь заполняет только первую шкалу силы ниндзя.
    • Мы больше не удаляем все накопленные полоски силы ниндзя после нокаута на уровне сложности «Холод».
    • Теперь бросок дает игроку иммунитет.
    • Добавлено больше обратной связи в HUD при попытке выполнить суператаку без достаточной силы ниндзя.
    • Для всех боссов было внесено несколько небольших изменений в анимацию, часто для облегчения чтения атак.
    • Исправлена ​​ошибка, из-за которой обнаружение столкновения с ямой Dirtbag было слишком широким и глубоким.
    • Уменьшено количество врагов, появляющихся в Zurax Stampede и Stampede Frequency. Зоракс также имеет немного меньше здоровья, когда идет против нескольких игроков.
    • Теперь Крысиный Король реже использует Крысолова.
    • Бой Super Shredder был улучшен несколькими небольшими способами для более плавного темпа и изменены некоторые значения урона. Его захват теперь используется чаще и более эффективен. Проблема, чувак!
    • Улучшение скорости Tyranny и корректировка некоторых значений урона.
    • У Mother Mouser есть новая анимация укуса, чтобы отличить атакующий укус от холостого укуса, чтобы дать игрокам время среагировать.
    • Clash of Mice Model 3 и Mama Mouser теперь действуют немного быстрее.
    • Множитель урона в радикальном режиме теперь применяется ко всем броскам, Super Dive Attack и Charged Heavy Swing.
    • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки иногда чаще падали за пределы экрана при возрождении в определенных местах.
  • Связанный
    • В меню поиска лобби добавлена ​​кнопка «Обновить».
    • Мы улучшили способ подсчета аркадных очков: теперь мы оцениваем каждого игрока индивидуально, даже если он покидает игру.
  • Место расположения
    • Некоторые строки были исправлены или улучшены на испанском, французском и немецком языках.
  • списки
    • Игра запомнит, видели ли геймплей ранее, отдельно в сюжетном и аркадном режимах, так как они отличаются.
    • Улучшены подсказки для сброса истории и прогресса персонажа.
    • В меню паузы в аркадном режиме теперь отображается общее время игры.
  • пар

Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера Уже доступно для PlayStation 5, PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ ПК Через пар.

Посмотреть новый набор скриншотов в галерее.

скриншоты

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