Обновление Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступно — добавляет пользовательские параметры игры, фильтры в стиле ретро и многое другое

издатель Дотимо И дань уважения разработчику Gmaes выпущенный Новое обновление для Черепашки-ниндзя: Месть Шреддеракоторый добавляет пользовательские параметры игры, ретро-фильтры и многое другое.

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Новые особенности Играть — Новый аркадный режим здесь: Пользовательская игра! Так же, как в реальности Проход УСТРОЙСТВО: настройте свой игровой процесс с помощью DIP-переключателей: свободная игра, суператаки старой школы, более быстрые враги, больше никаких насмешек и многое другое! Вы можете увидеть настройки в специальных игровых лобби. Достижения и прогресс разблокировки отключены в пользовательских играх.

— Новый аркадный режим здесь: Пользовательская игра! Так же, как в реальности Проход УСТРОЙСТВО: настройте свой игровой процесс с помощью DIP-переключателей: свободная игра, суператаки старой школы, более быстрые враги, больше никаких насмешек и многое другое! Вы можете увидеть настройки в специальных игровых лобби. Достижения и прогресс разблокировки отключены в пользовательских играх. Связанный — В меню выбора персонажа хост теперь может установить максимальное количество игроков в лобби.

— В меню выбора персонажа хост теперь может установить максимальное количество игроков в лобби. графика — Добавлены крутые фильтры: ЭЛТ (обычный или изогнутый) и видеомагнитофон! Проверьте их в списке опций. ремонт Играть Исправлен редкий сбой в аркадном режиме при изменении сложности. Машины больше не могут наносить критический урон, когда игрок считается бронированным (например, заряжая тяжелые качели). Фиксированные боссы иногда не могут добраться до игрока, который находится вверху или внизу сцены. Фиксированные боссы иногда зависают после удара супер-летающей атакой Рафаэля. Фиксированные точки игрока не сохраняются при переключении персонажей после продолжения. Исправлена ​​Супер Летающая Атака, которая иногда появлялась, чтобы реанимировать нокаутированных врагов. Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок с нокаутом появлялся рядом с точкой перехода (например, на эскалаторах в торговом центре Crystal Palace), что иногда мешало продвижению. Исправлено обновление таймера для особых случаев (например, «Бесконечная сила ниндзя») после нокаута или в кат-сцене.

Связанный Гостевые игроки теперь могут повторно присоединиться к той же размещенной игре.

Войти Фиксированные входы не оцениваются должным образом при выборе между Backflip или Roundoff при повороте.

списки Исправлен редкий тупик, возникающий на карте мира, если пользователь завершает этап 8 после завершения этапа 10.

улучшения Играть Насмешка теперь заполняет только первую шкалу силы ниндзя. Мы больше не удаляем все накопленные полоски силы ниндзя после нокаута на уровне сложности «Холод». Теперь бросок дает игроку иммунитет. Добавлено больше обратной связи в HUD при попытке выполнить суператаку без достаточной силы ниндзя. Для всех боссов было внесено несколько небольших изменений в анимацию, часто для облегчения чтения атак. Исправлена ​​ошибка, из-за которой обнаружение столкновения с ямой Dirtbag было слишком широким и глубоким. Уменьшено количество врагов, появляющихся в Zurax Stampede и Stampede Frequency. Зоракс также имеет немного меньше здоровья, когда идет против нескольких игроков. Теперь Крысиный Король реже использует Крысолова. Бой Super Shredder был улучшен несколькими небольшими способами для более плавного темпа и изменены некоторые значения урона. Его захват теперь используется чаще и более эффективен. Проблема, чувак! Улучшение скорости Tyranny и корректировка некоторых значений урона. У Mother Mouser есть новая анимация укуса, чтобы отличить атакующий укус от холостого укуса, чтобы дать игрокам время среагировать. Clash of Mice Model 3 и Mama Mouser теперь действуют немного быстрее. Множитель урона в радикальном режиме теперь применяется ко всем броскам, Super Dive Attack и Charged Heavy Swing. Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки иногда чаще падали за пределы экрана при возрождении в определенных местах.

Связанный В меню поиска лобби добавлена ​​кнопка «Обновить». Мы улучшили способ подсчета аркадных очков: теперь мы оцениваем каждого игрока индивидуально, даже если он покидает игру.

Место расположения Некоторые строки были исправлены или улучшены на испанском, французском и немецком языках.

списки Игра запомнит, видели ли геймплей ранее, отдельно в сюжетном и аркадном режимах, так как они отличаются. Улучшены подсказки для сброса истории и прогресса персонажа. В меню паузы в аркадном режиме теперь отображается общее время игры.

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Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера Уже доступно для PlayStation 5, PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ ПК Через пар.

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