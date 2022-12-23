Обновление Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступно — добавляет пользовательские параметры игры, фильтры в стиле ретро и многое другое

издатель Дотимо И дань уважения разработчику Gmaes выпущенный Новое обновление для Черепашки-ниндзя: Месть Шреддеракоторый добавляет пользовательские параметры игры, ретро-фильтры и многое другое.
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Новые особенности
- Играть — Новый аркадный режим здесь: Пользовательская игра! Так же, как в реальности Проход УСТРОЙСТВО: настройте свой игровой процесс с помощью DIP-переключателей: свободная игра, суператаки старой школы, более быстрые враги, больше никаких насмешек и многое другое! Вы можете увидеть настройки в специальных игровых лобби. Достижения и прогресс разблокировки отключены в пользовательских играх.
- Связанный — В меню выбора персонажа хост теперь может установить максимальное количество игроков в лобби.
- графика — Добавлены крутые фильтры: ЭЛТ (обычный или изогнутый) и видеомагнитофон! Проверьте их в списке опций.
ремонт
- Играть
- Исправлен редкий сбой в аркадном режиме при изменении сложности.
- Машины больше не могут наносить критический урон, когда игрок считается бронированным (например, заряжая тяжелые качели).
- Фиксированные боссы иногда не могут добраться до игрока, который находится вверху или внизу сцены.
- Фиксированные боссы иногда зависают после удара супер-летающей атакой Рафаэля.
- Фиксированные точки игрока не сохраняются при переключении персонажей после продолжения.
- Исправлена Супер Летающая Атака, которая иногда появлялась, чтобы реанимировать нокаутированных врагов.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок с нокаутом появлялся рядом с точкой перехода (например, на эскалаторах в торговом центре Crystal Palace), что иногда мешало продвижению.
- Исправлено обновление таймера для особых случаев (например, «Бесконечная сила ниндзя») после нокаута или в кат-сцене.
- Связанный
- Гостевые игроки теперь могут повторно присоединиться к той же размещенной игре.
- Войти
- Фиксированные входы не оцениваются должным образом при выборе между Backflip или Roundoff при повороте.
- списки
- Исправлен редкий тупик, возникающий на карте мира, если пользователь завершает этап 8 после завершения этапа 10.
улучшения
- Играть
- Насмешка теперь заполняет только первую шкалу силы ниндзя.
- Мы больше не удаляем все накопленные полоски силы ниндзя после нокаута на уровне сложности «Холод».
- Теперь бросок дает игроку иммунитет.
- Добавлено больше обратной связи в HUD при попытке выполнить суператаку без достаточной силы ниндзя.
- Для всех боссов было внесено несколько небольших изменений в анимацию, часто для облегчения чтения атак.
- Исправлена ошибка, из-за которой обнаружение столкновения с ямой Dirtbag было слишком широким и глубоким.
- Уменьшено количество врагов, появляющихся в Zurax Stampede и Stampede Frequency. Зоракс также имеет немного меньше здоровья, когда идет против нескольких игроков.
- Теперь Крысиный Король реже использует Крысолова.
- Бой Super Shredder был улучшен несколькими небольшими способами для более плавного темпа и изменены некоторые значения урона. Его захват теперь используется чаще и более эффективен. Проблема, чувак!
- Улучшение скорости Tyranny и корректировка некоторых значений урона.
- У Mother Mouser есть новая анимация укуса, чтобы отличить атакующий укус от холостого укуса, чтобы дать игрокам время среагировать.
- Clash of Mice Model 3 и Mama Mouser теперь действуют немного быстрее.
- Множитель урона в радикальном режиме теперь применяется ко всем броскам, Super Dive Attack и Charged Heavy Swing.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки иногда чаще падали за пределы экрана при возрождении в определенных местах.
- Связанный
- В меню поиска лобби добавлена кнопка «Обновить».
- Мы улучшили способ подсчета аркадных очков: теперь мы оцениваем каждого игрока индивидуально, даже если он покидает игру.
- Место расположения
- Некоторые строки были исправлены или улучшены на испанском, французском и немецком языках.
- списки
- Игра запомнит, видели ли геймплей ранее, отдельно в сюжетном и аркадном режимах, так как они отличаются.
- Улучшены подсказки для сброса истории и прогресса персонажа.
- В меню паузы в аркадном режиме теперь отображается общее время игры.
- пар
Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера Уже доступно для PlayStation 5, PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ ПК Через пар.
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