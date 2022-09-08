Обновления в реальном времени: война России в Украине

Украина рассматривает возможность закрытия Запорожской АЭС из-за ухудшения ситуации с безопасностью, заявил главный государственный инспектор Украины по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.
В случае останова станции, станции и энергоблока №. 6 будет закрыто», — сказал Гориков в среду.
Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе.
«Продолжающееся ухудшение обстановки, длительное отсутствие электроэнергии от внешнего источника вынудит нас развернуть резервные дизель-генераторы, а пополнить запасы дизтоплива во время войны будет очень сложно», — добавил Гориков.
По словам Горикова, работа дизельных генераторов нецелесообразна.
Для контекста: В интервью в прошлом месяце генеральный директор «Энергоатома» Петр Котин объяснил, почему дизельные генераторы не являются устойчивой альтернативой.
Он объяснил, что дизельные генераторы являются резервными для охлаждения топлива и поддержания работы, но их использование на неопределенный срок имеет оговорки и представляет собой «опасную» ситуацию.
«Вопросы надежности могут быть проблемой… потому что в этом случае им, возможно, придется работать неопределенно долго, и их возможности оставаться в непрерывном рабочем режиме ограничены», — добавил Годин.
В связи с продолжающимся напряжением на заводе Корриго беспокоит то же самое.
«В сутки необходимо четыре больших бака дизельного топлива», — пояснил Гориков. «Потенциально мы можем оказаться в ситуации, когда дизтоплива нет; Это может привести к аварии, повреждению активной зоны реактора и выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. Это затрагивает не только территорию Украины, но и создает трансграничные последствия.
В настоящее время станция «вырабатывает электроэнергию и поставляет ее для собственных нужд», при этом станция, хотя и отключенная от энергосистемы, по словам Корико, использует собственную энергию для систем охлаждения.
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