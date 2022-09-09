Обновления в реальном времени: война России в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен беседует с журналистами перед отъездом на вокзале в Киеве, Украина, четверг, 8 сентября. (Ефрем Лукацкий/AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул Киев в четверг после необъявленного визита, в ходе которого, по его словам, продолжающееся контрнаступление «доказало свою эффективность».

Высокопоставленный американский дипломат добавил, что операции России по фильтрации, в результате которых были насильственно депортированы сотни тысяч украинцев, были бы возможны без руководства президента России Владимира Путина.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен приписал успех контрнаступления «невероятной храбрости и стойкости украинцев» и сказал, что «Соединенные Штаты очень рады возможности поддержать ваши усилия».

«По сути, все сводится к тому, что эта победа принадлежит вашей родине, а не России. И это принципиально», — сказал посол США, сидя напротив Зеленского.

«Мы получили подробную информацию о контратаке», — сказал Блинкен журналистам, прежде чем покинуть город на поезде.

«Опять же, еще очень рано, но мы видим четкий и реальный прогресс на местах, особенно в районе вокруг Херсона, а также некоторые интересные события в Донбассе на востоке, но опять же, первые дни», — сказал он.

Блинкен сказал, что провел около двух часов с Зеленским и его командой, и у него был «очень продуктивный и во многих отношениях значимый день».

Помимо встречи с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, он посетил посольство США, посетил детскую больницу и съездил в Ирбин, где воочию увидел разруху, вызванную российской оккупацией пригорода Киева.

Высокопоставленный американский дипломат сказал репортерам: «Он был свидетелем ужасных нападений на дома, здания, гражданское имущество, обстрелов, ракет, пуль и всего этого». И самое главное, он слепой. В худшем случае намеренно. Мне удалось поговорить с людьми, которые проделали значительную работу по сбору доказательств военных преступлений и зверств, а также с теми, кто несет ответственность за восстановление города», — сказал он.

К концу марта украинские силы восстановили контроль над Ирбином, но город остался в руинах. Согласно сообщениям прессы, сопровождавшим Блинкена, ущерб все еще был виден, когда высокопоставленный дипломат США совершил поездку по части города по указанию заместителя мэра Димитро Нереши.

В какой-то момент Блингену сообщили, что 95 % города эвакуировано, но большая часть — около 78 % — вернулась и принимает вынужденных переселенцев из Херсона.