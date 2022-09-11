Въезд в город Исиум, Украина, виден 10 сентября. (Телеграмма @Цаплиенко/Reuters)

Субботнее быстрое наступление не закончилось на Изюме, так как Украина, похоже, открыла новый фронт против российской обороны вдоль границы Донецкой и Луганской областей.

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай указал, что целью нового обстрела стал город Лисичанск.

Лисисанск Последний город в Луганской области на востоке Украины перешел под контроль России в июле после нескольких недель ожесточенных боев. Хейдей сказал CNN в субботу, что «коллаборационисты и оккупанты, в том числе военные, быстро бегут».

«У местных жителей есть видео и фотографии, подтверждающие это», — сказал Хейд. Он сказал, что не может поделиться визуальными доказательствами из соображений безопасности.

«Люди из Сватова, Старопольска, Новобскова пытаются выйти на миловскую границу с Россией, а не в Луганск», — добавил он.

CNN не смог проверить заявление Хейдэя, но видел, как автомобили выстраивались в очередь как минимум на одном пограничном переходе в Россию.

Хайде также сообщил CNN, что русским не удалось построить линию обороны в Луганске. «Сватов, Старопольск — это открытый сельский поселок, так что спрятаться негде».

Он сообщил, что российские войска покидают город Святов. Если это правда, это было бы важно, так как Сватов является ключевым звеном на российских линиях снабжения в части оккупированной Луганской области.

Еще одним признаком украинских событий стало то, что глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Бушилин признал, что ситуация на севере Донецка была «очень сложной».