Обновления в реальном времени: война России в Украине

Гуманитарная помощь раздается мирным жителям после того, как украинская армия освободила город Палалья в Харькове, Украина, 11 сентября. (Медин Актас/Агентство Анатолу/Getty Images)

На прошлой неделе произошли ошеломляющие изменения на поле боя на востоке Украины, когда украинские войска в результате стремительного бронетанкового наступления прорвали линии обороны России и отвоевали более 3000 квадратных километров территории.

Это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях на Украине с апреля.

Какой бы блестяще ни была задумана и осуществлена ​​атака, она увенчалась успехом из-за неадекватности русских. В районе Харькова русские части были плохо организованы и экипированы, и многие из них не оказывали сопротивления.

Из-за их поражений и неорганизованного отступления на восток специальной военной операции президента Владимира Путина было трудно охватить всю Луганскую и Донецкую области.

В выходные продолжилось отступление российских войск из приграничных районов, оккупированных с марта. В селах в пяти километрах от границы поднят украинский флаг.

Крах российской обороны вызвал обвинения со стороны влиятельных российских военных блоггеров и деятелей российских государственных СМИ.

Поскольку украинский флаг поднимался в одном сообществе за другим в течение последних нескольких дней, в центре внимания оказался один вопрос: как на это реагирует Кремль?

Молниеносная операция

Украинские официальные лица телеграфировали, что нападение было неизбежным, но где оно произошло на самом деле? Было много шума о контрнаступлении на юге, и даже официальные лица США говорили о действиях Украины по «формированию поля боя» в Херсоне. Российское подкрепление — возможно, до 10 000 человек — устремилось в регион в течение нескольких недель.

Украинское наступление действительно велось на Херсон, но его цель, по-видимому, заключалась в том, чтобы остановить российские войска, в то время как настоящие усилия были нанесены в сотнях миль к северу. Это была дезинформационная операция, которой русские могли бы гордиться.

Катерина Степаненко из Института изучения войны, базирующейся в Вашингтоне аналитической группы, говорит, что обман был в действии.

«Украинские военные сообщили, что части (российского) Восточного военного округа ранее были передислоцированы на южное направление для поддержки наступательных операций в Славянске», — сказал он CNN.

Их замена явно не сработала — смешанная ситуация, сказал Степаненко: «таких сил недостаточно для защиты большой армии казаков-добровольцев, добровольческих отрядов, отрядов ополчения ДНР/ЛНР и Росквартии (Российской национальной гвардии) и сложного фронта. линия.»

Украинцы выбрали для своего начального удара слабое место в российской обороне — район, контролируемый луганскими ополченцами вместе с подразделениями Росгвардии. Они не могли сравниться с высокомобильной танковой атакой, которая быстро делала артиллерию бесполезной.

Игорь Стрелков, бывший глава ополчения Донецкой Народной Республики, а ныне ярый критик российских военных недостатков, отметил плохую подготовку частей и «исключительную бдительность операций российской авиации». Короче говоря, русские передовые части остались без надлежащей поддержки с воздуха.

Несколько видеороликов, найденных и проанализированных CNN, а также местные источники, показывают хаотический отход российских подразделений, оставивших большое количество боеприпасов и техники.

Плохое качество российской обороны на критически важном направлении север-юг, которое могло выдержать донецкое наступление, трудно понять. На этот раз цель украинской атаки была ясна — уничтожить эту артерию снабжения. В течение трех дней они это сделали — не в последнюю очередь потому, что русские подкрепления медленно мобилизовывались.

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