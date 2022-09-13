Обновления в реальном времени: война России в Украине

Запорожская АЭС в воскресенье. (Стрингер/AFP/Getty Images)

Глава украинской государственной атомной компании «Энергоатом» сообщил CNN, что энергоблоки Запорожской АЭС находятся в режиме охлаждения, а работы по восстановлению линий электропередач от станции продолжаются.

В беседе с CNN по скайпу Петр Котин сказал, что все семь линий, ведущих к электростанции, были повреждены, и это превратилось в то, что он назвал «островным режимом», когда электростанция обеспечивала электроэнергией только себя.

«Мы пытались максимально продлить работу одного из наших энергоблоков даже в ситуации островного режима. У нас он проработал три дня», — сказал он CNN.

Годин сказал, что только один из шести энергоблоков работает, приводя в действие насосы, охлаждающие ядерный материал, что удовлетворяет потребности станции. Ядерные реакторы «имеют ядерные материалы, топливо и шесть бассейнов, которые расположены рядом с реакторами на каждом энергоблоке. Они должны постоянно охлаждаться», — сказал он.

«Опасность в том, что если нет электричества, останавливаются насосы, нет охлаждения, и вы расплавляете это топливо в реакторе за полтора-два часа», — добавил он. .

Годин повторил, что дизельные генераторы могут работать, когда нет внешнего питания. «С сегодняшнего дня дизель-генераторы могут работать там десять дней».

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить дополнительные поставки. Но мы понимаем, что привезти туда что-либо очень сложно. Железная дорога повреждена, поэтому это можно сделать только автотранспортом», — сказал он.

«Теперь в случае потери внешнего электроснабжения у нас будет только один вариант. Дизельные генераторы», — добавил он.

Годин сообщил, что на заводе находятся представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающего за ядерной энергетикой Организации Объединенных Наций. «Они проводят встречи с руководством завода два раза в день, поэтому у них есть вся актуальная информация о работе завода», — сказал он.

Что касается предложения МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг станции, Годин сказал: «Мы не до конца понимаем, что именно означает эта зона безопасности».

Он подтвердил позицию украинского правительства о том, что электростанция должна вернуться под контроль Украины и что электростанция и прилегающая территория должны быть демилитаризованы.