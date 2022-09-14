Обновления в реальном времени: война России в Украине

Несколько уничтоженных гражданских автомобилей на дороге недалеко от города Балаклея, Украина, в Харьковской области, 13 сентября. (Глен Каранич/Reuters)

По словам украинских военных, пока украинские войска продолжают наступление в некоторых частях Донецкой и Луганской областей, российские войска пытаются высадиться в других местах.

Генеральный штаб сухопутных войск в своем последнем пресс-релизе сообщил, что украинские подразделения успешно отразили наступление российских войск в районе города Пакмут, в то время как российская артиллерия и авиаудары продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии фронта через Донецк.

«В течение суток противник нанес два ракетных удара, восемь ударов с воздуха и 13 ударов из ракетно-артиллерийских установок», — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что в районе Запорожья также находится российский минометно-танковый остров.

Заявления о грабеже: По словам военных, в Харьковской и Луганской областях отступающие российские войска подверглись массовым грабежам.

На трассе Старопольск-Луганск в направлении Луганска «обнаружено около 300 гражданских автомобилей с государственными номерами Харьковской области — большая часть из них в прицепах, за рулем которых находились российские военнослужащие», — сообщили госслужащие.

На юге, в районе города Болохи, российские военные также сообщали о краже частных автомобилей. В Новой Хаковке Херсонской области россияне «начали массовый вывоз мебели и бытовой техники из временно заброшенных населенных пунктов».

CNN не смог подтвердить заявления военных, но есть многочисленные свидетельства мародерства в Харькове и на других оккупированных российских территориях.

Заявления о нехватке армии: Генеральные официальные лица также заявили, что российские военные переносят выпуск курсантов некоторых академий Министерства обороны, таких как Черноморское высшее военно-морское училище, чтобы компенсировать нехватку младших офицеров.

«Ощущается нехватка командиров тактического звена из-за отказа офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Морально-психологический уровень личного состава противника продолжает снижаться», — констатировали в Генштабе. «Значительное количество ветеранов не возвращается в воинские части после отпуска».