Обновления в реальном времени: война России в Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник призвал к продлению соглашения, позволяющего украинскому зерну проходить через Черное море, срок действия которого истекает в середине ноября.

Блинкен отметил, что соглашение между Украиной и Россией «не должно было быть необходимо в первую очередь» ООН и Турции, но стало необходимым после того, как война России заблокировала тысячи тонн зерна в украинских портах. Президент России Владимир Путин недавно предположил, что может выйти из сделки.

«Это нужно продолжать, это нужно обновить, это срочно», — сказал Блинкен на саммите Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Как вы слышали от некоторых моих коллег, несмотря на постоянную дезинформацию из Москвы, зерно и другие продовольственные товары поступают туда, куда им нужно, в страны, которые в них больше всего нуждаются, в основном на юге мира», — сказал Блинкен.

Высокопоставленный американский дипломат призвал страны сделать больше для реагирования на кризис с отсутствием продовольственной безопасности, отметив, что «действия имеют ключевое значение».

«Есть страны, которые способны сделать больше, и есть страны, которые делают меньше. Это должно измениться, — сказал Блинкен на условиях анонимности. — Независимо от того, что страны сделали до сих пор, каждая страна призвана делать больше».

Президент Джо Байден объявит о новой помощи США в среду, сказал он.

Блинкен также призвал к укреплению глобальных продовольственных систем, чтобы повысить способность стран реагировать на потрясения и последствия климатического кризиса. Он сказал, что правительство США будет работать с Конгрессом, чтобы инвестировать более 11 миллиардов долларов в достижение этой цели в течение следующих пяти лет.