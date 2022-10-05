Обновления в реальном времени: война России в Украине

Алексей Кулеба, губернатор Киевской области, говорит во время интервью в Киеве 8 марта. (Валентин Огиренко/Reuters)

Российские силы в среду нанесли неоднократные удары поставленными Ираном «беспилотниками-камикадзе» по объектам в Киевской области Украины и к югу от Одессы, в результате чего, по словам украинских официальных лиц, погиб по меньшей мере один человек.

«Были неоднократные атаки беспилотников-камикадзе на инфраструктуру Белой Церкви», — написал в Telegram глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. «Произошел пожар в инфраструктуре. Один человек пострадал».

Кулеба сказал, что бригады скорой помощи отреагировали и попросили всех киевлян «оставаться в своих убежищах».

«Опасность все еще существует», — предупредил Кулеба, когда в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги.

Заместитель главы офиса президента Украины Крыло Тимошенко заявил, что российские войска также атаковали южный портовый город Одесса с помощью беспилотника-камикадзе «Шахед-136».

Тимошенко сообщила в своем Telegram-аккаунте, что Войскам ПВО Украины «удалось обнаружить и уничтожить беспилотник противника над морем».

На непроверенных видео, размещенных в социальных сетях в среду, видно пламя и клубы дыма в ночном небе после нападения на Белую Черкву к югу от Киева.

Некоторый контекст: В июле разведка США предупредила, что Тегеран планирует отправить в Россию «сотни» беспилотников-бомбардировщиков для использования в войне на Украине. В августе А Об этом CNN сообщил официальный представитель США. Считается, что российские войска в течение нескольких недель тренировались на беспилотниках иранского производства.

Иран начал демонстрировать России дроны Shahed-191 и Shahed-129, известные как БПЛА или беспилотные летательные аппараты, в июне на аэродроме Кашан к югу от Тегерана, сообщили американские официальные лица CNN.

Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты.