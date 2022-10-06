Обновления в реальном времени: война России в Украине

Спасатели работают в жилом доме, сильно пострадавшем в результате ракетного удара России в Запорожье, Украина, 6 октября. (Стрингер/Рейтер)

Российские силы в четверг выпустили несколько ракет по городу Запорожье на юге Украины, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в сообщении Telegram.

«Агрессоры запускают ракеты по районному центру, по инфраструктуре. Масштабы разрушений и жертв уточняются. Укрытие!» — сказал Старрук.

Он сказал, что нападение привело к пожарам и «разрушению жилых домов» в удерживаемом Украиной городе.

Временный городской голова Запорожья Анатолий Гурдев сообщил в четверг в Telegram, что горят жилые дома.

Старук сказал, что неясно, были ли жертвы, но «спасательные команды работают», чтобы определить.

Некоторый контекст: Запорожье — одна из четырех областей Украины, которые, по утверждению России, были аннексированы в нарушение международного права и протестов западных правительств.

Россия отказалась уточнить границы территорий, которые, как она утверждает, она аннексировала и даже не полностью контролирует — киевские силы быстро продвигаются в своем контрнаступлении на юге и востоке Украины.

Москва контролирует почти три четверти юго-восточного региона, в том числе контролируемый Украиной город Запорожье, расположенный вдоль реки Днепр, примерно в 120 километрах (75 миль) к северу от местной атомной электростанции, носящей ее имя.

В последние недели электростанция была местом ожесточенных боев и уже несколько месяцев находится под контролем российских военных.

Кремль в среду заявил, что объект является федеральной собственностью России после того, как президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию, разрешающих новые территории входить в состав Российской Федерации. Когда Путин подписал указ, украинская государственная атомная компания «Энергодом» заявила, что ее президент возьмет на себя обязанности генерального директора станции.

Разногласия по поводу статуса завода и сильные артиллерийские обстрелы, повредившие несколько объектов, вынудили вмешаться наблюдательный орган ООН по ядерным вопросам. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Крочи заявил, что в среду прибудет в Киев.

«Необходимость зоны ядерной безопасности и защиты (ЗСЯБ). #жаборийзя Ядерная энергетика сейчас актуальна как никогда», — сказал он. Твиттер В это время.