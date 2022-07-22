Обновления в реальном времени: война России в Украине

Ричард Мур, глава МИ-6, беседует с CNN на Форуме безопасности в Аспене в четверг, 21 июля. (Си-Эн-Эн)

Глава британской разведки Ричард Мур сказал корреспонденту CNN Джиму Сиуто, что Россия «выдыхается» в Украине.

«В ближайшие несколько недель русским будет все труднее снабжать живой силой и материалами. Им нужно сделать паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — сказал Мур, глава МИ-6, в своем первом интервью. за пределами Великобритании.

«(Путин) потерпел стратегическую неудачу в Украине», и военные потеряли 15 000 жизней, сказал Мур в кулуарах Аспенского оборонного форума, добавив, что это «вероятно, консервативная оценка».

Тем не менее, по словам Мура, демонстрация их способности дать отпор имела решающее значение для морального духа украинцев.

«Это будет важным напоминанием остальной Европе о том, что это успешная кампания украинцев, потому что нас ждет очень трудная зима».

«Приближается зима, и эта атмосфера оказывает давление на поставки газа и все остальное, и нас ждут тяжелые времена», — добавил Мур.

По его словам, после вторжения России в Украину европейские страны предприняли согласованные усилия против российской разведки.

«Из 400 российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, выслали на Север», и это вдвое сократило возможности России шпионить за Европой.

Отвечая на вопрос о слухах о плохом здоровье Путина, Мур сказал: «Нет никаких доказательств того, что Путин страдает серьезной болезнью».

Его комментарии прозвучали после того, как более 400 офицеров российской разведки были высланы из городов по всей Европе, а также несколько шпионов под глубоким прикрытием, выдававших себя за гражданских лиц.

Мур сказал CNN, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, европейские страны выслали «к северу от 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием» по всем направлениям.

«В Великобритании мы думаем, что они, возможно, вдвое сократили свой бизнес, чтобы шпионить в пользу России в Европе», — сказал Мур. Многие «нелегалы» или российские шпионы действуют под глубоким прикрытием, маскируясь под гражданских лиц, и в последние месяцы были разоблачены и арестованы.

На вопрос, сделала ли война на Украине Россию «богатой мишенями средой» для Великобритании и ее союзников, чтобы добавить потенциальных активов, Мур ответил только, что русские в разведывательных и дипломатических службах «мы считаем, что это то, что мы должны отразить». Они свидетельствуют на Украине» и решили «снова нанести удар по системе», как это сделали многие во время Пражской весны 1968 года.

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