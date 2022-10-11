Обновления в реальном времени: война России в Украине

Заместитель премьер-министра Эдиль Байсалов дает интервью прессе у входа в парламент в центре Бишкека, Кыргызстан, 6 января. (Игорь Коваленко/EPA-EFE/Shutterstock)

«Нерушимое братство-2022» — так называются совместные военные учения России и пяти ее ближайших союзников, которые должны были пройти на этой неделе в бывшей советской республике Кыргызстан.

Вместо этого принимающая страна Кыргызстан отменила учения, которые должны были пройти с 10 по 14 октября, за день до их начала.

Где «бессмертное братство», когда на наши деревни нападает один из членов [of the alliance]?», — сказал заместитель премьер-министра Кыргызстана Эдиль Байсалов в интервью CNN во вторник, имея в виду недавние теракты, якобы совершенные Таджикистаном.

Некоторый контекст: Кыргызстан обвинил Таджикистан, еще одного союзника России и члена военного альянса Организации Договора о коллективной безопасности, в совершении смертоносного трансграничного нападения в сентябре.

«Как мы проводим таджикские войска для участия в учениях на нашей территории?» — сказал Байсалов.

16 сентября правительство Таджикистана обвинило Кыргызстан в разжигании приграничной войны.

Некоторые из друзей Путина: Президент Таджикистана Эмомали Рахман был единственным, кто присоединился к лидерам бывших советских республик, поскольку оба главы государств были приглашены на встречу, организованную президентом России Владимиром Путиным по случаю его 70-летия на прошлой неделе.

Путин наградил Рахмона «Орденом за заслуги перед Отечеством» за «обеспечение региональной стабильности и безопасности», жест, высмеянный в Кыргызстане.

Заместитель премьер-министра Кыргызстана предположил, что война России на Украине отвлекла Москву от обеспечения мира и безопасности в бывшей советской Центральной Азии.

«Мы знаем [the Russians] В других местах много проблем, но на то они и сверхдержава», — сказал Байсалов CNN. «Если они сверхдержавы, они могут сосредоточиться на всех географических зонах ответственности».

Кыргызстан, наряду с Таджикистаном, оставался открыто нейтральным в отношении вторжения России в Украину.