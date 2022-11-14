Обновления в реальном времени: война России в Украине

Потеряв обоих родителей в первую неделю войны, Илья обрел новое счастье с Владимиром Беспаловым и Марией Беспалой. (Мария Беспалая)

Когда в конце февраля российские войска вторглись в их страну, Владимир Беспалов и Мария Беспалая испугались, что их давняя мечта создать семью через усыновление рухнула.

«Я очень хорошо помню утро 24 февраля, — сказал 27-летний Владимир Беспалов, железнодорожник в первый день войны. «Мы думали, что уже слишком поздно. Мы поняли, что уже находимся в зоне боевых действий, и подумали, что больше не можем усыновлять».

Вместо этого ситуация подтолкнула пару попытаться сделать это раньше, сказал он. «Мы ждали, чтобы заработать больше денег, купить лучшую машину, купить дом и построить что-то, чтобы в первую очередь дать нашим детям. Но когда началась война, мы подумали, почему бы не усыновить ребенка и не заняться этим вместе всей семьей.

В тот день супружеская пара, проживающая на востоке Украины, опубликовала обращение в социальных сетях.

«Мы хотим усыновить любого мальчика или девочку, новорожденного или ребенка», — говорится в сообщении.

Через несколько недель это сообщение дошло до волонтера, помогающего беженцам из южного города Мариуполя, символа безжалостной кампании президента России Владимира Путина по захвату украинской земли.

Жители были вынуждены уйти под землю на несколько недель, пока российские войска обстреливали город из артиллерии. Теперь это виртуальная пустошь, где почти все здания повреждены или разрушены, а под обломками погибло неизвестное количество людей.

Среди выживших был 6-летний Илья Костушевич, осиротевший и одинокий. Оба его родителя погибли в первую неделю войны.

Его мать была обстреляна российской артиллерией после того, как она ушла из дома в поисках еды для своей семьи, как позже узнали Беспалов и Беспалая от полиции.

Отец Ильи, не зная о судьбе жены, на следующий день отправился на ее поиски и был убит в результате обстрела московской армией, сообщили в милиции.

Как мало осталось Илье в доме соседа, где он неделями жил с чужими людьми в холодном темном подвале.

По словам Беспалой, он очень проголодался и начал есть свои игрушки.

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