Обновления в реальном времени: война России в Украине

Люди идут по темной улице в Киеве, Украина, 6 декабря. (Димитар Тилкофф/AFP/Getty Images)

В среду продолжились ремонтные работы на объектах критической энергетической инфраструктуры по всей Украине. Русские атаки.

«Продолжается постепенное восстановление энергосистемы после ракетных обстрелов… ситуация на востоке страны остается сложной — минувшей ночью противник вновь обстрелял несколько объектов инфраструктуры, при этом температура в регионе достигла -17 градусов», — говорится в сообщении. Об этом в среду сообщила украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетного удара в Киевской и Одесской областях, восстанавливая электроснабжение регионов по резервным планам», — продолжил он, добавив, что в энергосистеме страны по-прежнему имеются «значительные дефициты». Ограничения потребления.

Немного фона: В понедельник Россия нанесла беспилотные и ракетные удары по Украине, нацеленные на энергетическую инфраструктуру страны. Украина с начала октября сталкивается с широкомасштабными атаками на критически важную инфраструктуру и источники электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забастовки отключили электричество в нескольких районах, в том числе в Киеве и Одессе.

Дефицит мощности: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил после терактов в понедельник, что «энергетики обещают ликвидировать последствия в ближайшие дни».

«При этом в энергосистеме будет дефицит электроэнергии. В настоящее время он составляет 19% от прогнозного потребления».

Во вторник Министерство здравоохранения Украины объявило о приостановке плановых операций, чтобы защитить медицинскую систему от последствий веерных отключений.

«Они будут проведены, когда нормализуется ситуация с электроснабжением… больные будут полностью обеспечены всей экстренной медицинской помощью», — говорится в сообщении.