В четверг над стратегическим городом Севастополем, который Россия оккупировала, произошел мощный взрыв, и Россия заявила, что перехватила беспилотник, что указывает на то, что Киев продолжает свои усилия ответить Москве за пределами линии фронта войны.

Назначенный Россией градоначальник Михаил Развоев сообщил в Telegram, что Черноморский флот России сбил беспилотник над морем. «Наша армия, как обычно, сработала хорошо», — добавил он.

Штаб Черноморского флота находится в Севастополе, на Крымском полуострове, который Россия незаконно аннексировала у Украины в 2014 году. На протяжении всей войны Москва использовала корабли для запуска крылатых ракет по гражданской инфраструктуре в Украине, включая неоднократные атаки на энергосистему. Ее собственный.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в четверг, что Крым и Севастополь столкнулись с угрозой обстрелов, но регион готов их отразить. «Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает линию на организацию терактов», — сказал Песков, добавив, что «принимаются действенные меры по противодействию им».

Заявления Пескова прозвучали через несколько дней после того, как Минобороны России обвинило Украину с помощью дронов Нанести три удара по российским военным авиабазам, но две цели находятся в сотнях миль друг от друга на территории России И помимо заявленного Украиной арсенала беспилотных летательных аппаратов.

Двое жителей Севастополя также были задержаны в четверг по подозрению в государственной измене, поделившись информацией со службой безопасности Украины, по данным Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которая заявила, что они поделились «местоположением объектов Министерства обороны Украины». РФ за вознаграждение» с Киевом.В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по обвинению в «государственной измене», сообщили в ФСБ.