Вид на повреждения после обстрела украинскими войсками центра Донецка в четверг. (Леон Кляйн/Агентство Анатолу через Getty Images)

По словам поддерживаемого Россией чиновника, в четверг украинские силы начали крупнейшее с 2014 года наступление в оккупированной Донецкой области страны.

Донецк находится под контролем пророссийских сепаратистов с 2014 года и является одним из четырех украинских регионов, которые Москва пыталась аннексировать в октябре в нарушение международного права.

Ожесточенные бои в регионе в последние месяцы привели к обширным разрушениям, особенно вокруг города Пакмут.

«Ровно в 7 утра [Ukrainians] В центре Донецка прошла крупнейшая забастовка с 2014 года», — написал в Telegram назначенный мэр Москвы Алексей Кулемзин.

«Сорок ракет из РСЗО БМ-21 «Град» выпущено по мирным жителям нашего города», — сказал он, добавив, что под обстрел попал ключевой перекресток в центре Донецка.

Кулемзин поделился фотографиями повреждений жилых и хозяйственных зданий и собора в Telegram.

По данным российских государственных СМИ, немедленных сообщений о жертвах не поступало.

CNN не смог независимо подтвердить утверждения Кулемзина.

Война в Украине усилилась на юге и востоке страны, когда Россия в одночасье развязала новые атаки на Херсон.

Ярослав Янушевич, глава Херсонской военной администрации, заявил, что за последние сутки город пострадал 86 раз, в результате обстрела в среду погибли три человека.

Четверг, Кремль. казалось, отказался Президент Украины Владимир Зеленский в мирном урегулировании призвал Россию начать вывод войск из Украины в это Рождество.

События происходят на фоне суровой зимы в Украине из-за российских забастовок и сильного отключения электроэнергии. Измельчающая война.