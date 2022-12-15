По словам поддерживаемого Россией чиновника, в четверг украинские силы начали крупнейшее с 2014 года наступление в оккупированной Донецкой области страны.
Донецк находится под контролем пророссийских сепаратистов с 2014 года и является одним из четырех украинских регионов, которые Москва пыталась аннексировать в октябре в нарушение международного права.
Ожесточенные бои в регионе в последние месяцы привели к обширным разрушениям, особенно вокруг города Пакмут.
«Ровно в 7 утра [Ukrainians] В центре Донецка прошла крупнейшая забастовка с 2014 года», — написал в Telegram назначенный мэр Москвы Алексей Кулемзин.
«Сорок ракет из РСЗО БМ-21 «Град» выпущено по мирным жителям нашего города», — сказал он, добавив, что под обстрел попал ключевой перекресток в центре Донецка.
Кулемзин поделился фотографиями повреждений жилых и хозяйственных зданий и собора в Telegram.
По данным российских государственных СМИ, немедленных сообщений о жертвах не поступало.
CNN не смог независимо подтвердить утверждения Кулемзина.
Война в Украине усилилась на юге и востоке страны, когда Россия в одночасье развязала новые атаки на Херсон.
Ярослав Янушевич, глава Херсонской военной администрации, заявил, что за последние сутки город пострадал 86 раз, в результате обстрела в среду погибли три человека.
Четверг, Кремль. казалось, отказался Президент Украины Владимир Зеленский в мирном урегулировании призвал Россию начать вывод войск из Украины в это Рождество.
События происходят на фоне суровой зимы в Украине из-за российских забастовок и сильного отключения электроэнергии. Измельчающая война.
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