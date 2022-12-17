Обновления в реальном времени: война России в Украине

Добровольцы проходят обучение в центре «Российский университет российского спецназа» в Чечне, Россия, 14 декабря. (AFP/Getty Images)

Несмотря на предыдущее присутствие Кремля, Москва начала новую кампанию, призывающую россиян вступать в вооруженные силы и воевать на Украине. Он отрицал необходимость дальнейшей вербовки.

Стремясь привлечь больше добровольцев на передовую, российские пропагандистские видеоролики, размещенные в социальных сетях за последние несколько дней, стремятся обратиться к российским мужчинам через патриотизм, нравственность и восходящую социальную мобильность.

Во многих клипах война изображается мужчинами, спасающимися от мрачной реальности своей повседневной жизни, которая, согласно видео, состоит из пьянства, нищеты и беспомощности.

В одном из материалов, опубликованном 14 декабря, рассказывается о молодом человеке, который вместо вечеринки со своими друзьями предпочитает драться, а затем удивляет всех, купив себе машину на деньги, заработанные в боях по армейскому контракту.

дек. В видео, выпущенном 15 числа, бывшая девушка солдата, недавно впечатленная его мужеством, умоляет их снова быть вместе. В другом видео мужчина средних лет выходит вперед после увольнения с работы на заводе, за которую не платят достаточно, чтобы подписать военный контракт.

Другое видео показывает, как симпатичные русские мужчины в возрасте 30 лет садятся в машину. Когда пожилая женщина спросила, куда они едут, один из мужчин ответил: «В Грузию. Навсегда.»

Когда другая женщина рассыпает продукты, вместо того, чтобы помочь, роскошные мужчины садятся в машину и уезжают, а группа молодых русских мужчин спешит за продуктами. «Мальчики ушли, мужчины остались», — говорит одна из старших женщин.

Тем временемОтчеты и жалобы Отсутствие провизии и снаряжения В русской армии продолжает разворачиваться, Президент России Владимир Путин пообещал решение.

Во время встречи с мобилизованными матерями в ноябре Путин настаивал на том, что лучше быть убитым, чем воевать за страну. Пить водку до смерти.

Больше фона: В конце сентября Путин Секция объявила мобилизациюПо России мобилизовано более 300 000 человек. Его война в Украине не продвинулась. По данным Минобороны РФ, мобилизация завершилась 1 ноября. Точное количество российских солдат, погибших на Украине, неизвестно.

Есть тысячи мужчин Он уехал из России Растут опасения повторной мобилизации в новом году, чтобы избежать делистинга.

Путин попытался успокоить общественность Нет планов сейчас Для дополнительной мобилизации.